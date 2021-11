La fabbrica di cioccolato in piazza,

mercatini nei corsi e cieli stellati

Il Natale si accende, Capodanno in stand by

MACERATA - Presentato questa mattina il calendario degli eventi natalizi all'insegna della prudenza, realizzato in collaborazione con le associazioni cittadine. «Senza rinunciare al divertimento - ha detto l'assessore Riccardo Sacchi- nella elegante cornice del nostro meraviglioso centro storico e nelle bellissime vie della città». L'assessora Katiuscia Cassetta: «Il dono sarà il tema portante». L'assessore Laura Laviano: «Attenzione massima ai commercianti, i più colpiti dalla pandemia». Accensione delle luci e avvio delle iniziative sabato 4 dicembre. Per il 31 dicembre non sono previsti festeggiamenti in piazza, in attesa di vedere l'andamento dell'epidemia

La fabbrica di cioccolato nei locali dell’Info point in piazza, artisti di strada, bande di Babbi Natale per tutti i gusti, mercatini tipicamente natalizi in corso Cairoli e in corso Cavour, concerti e castagnate sotto i cieli stellati di Macerata illuminata per le festività. Queste e tante altre sono le attività del cartellone degli eventi natalizi presentati questa mattina dall’amministrazione di Macerata. Miss Befana ci sarà con la tradizionale discesa dalla torre civica, ancora in stand by il Capodanno. «Abbiamo scelto la via precauzionale – ha spiegato l’assessore Riccardo Sacchi – ma nulla vieta che all’ultimo, in base alla situazione dei contagi, possiamo proporre una iniziativa».

“Macerata per Natale” è il claim scelto dall’Amministrazione comunale per il cartellone degli eventi natalizi che vedrà appuntamenti itineranti per tutte le fasce d’età in ogni angolo della città. Questa mattina il sindaco Sandro Parcaroli, l’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta, l’assessore allo Sviluppo Economico Laura Laviano e l’assessore agli Eventi Riccardo Sacchi, hanno presentato il programma del Natale 2021.

«Seguendo con attenzione la situazione che riguarda l’emergenza pandemica, abbiamo scelto di procedere con prudenza calibrando in modo ottimale le risorse e mettendo in campo un lavoro di squadra tra i vari assessorati – ha detto il sindaco Sandro Parcaroli -. Questo ci ha permesso di proporre un calendario di qualità e variegato che coinvolge il centro, cuore pulsante della città, ma che non dimentica le periferie. Un calendario condiviso con le associazioni che, insieme a noi, hanno proposto e coordinato vari appuntamenti a beneficio di tutti. L’augurio che rivolgiamo alla comunità è di poter vivere un Natale diverso rispetto allo scorso anno che ci porti davvero verso una nuova rinascita e una normalità fatta di ritrovati incontri e relazioni».

«Sarà un Natale nel segno della prudenza senza rinunciare al divertimento nella elegante cornice del nostro meraviglioso centro storico e nelle bellissime vie della città – ha commentato l’assessore agli Eventi Riccardo Sacchi -. Come lo scorso anno abbiamo voluto dare un segnale ai cittadini e alle attività commerciali di Macerata, sostenendo l’intera spesa per le luminarie allestite con maestria e puntualità dalla ditta Porfiri. Con l’accensione dell’albero e del cielo stellato, in piazza della Libertà, il 4 dicembre, daremo il via a un programma ricco di eventi pensati per contenere il rischio e al tempo stesso stimolare il sorriso e il calore dell’atmosfera natalizia. La Fabbrica di Cioccolato all’Infopoint in piazza della Libertà sarà la casa di questo Natale; Willy Wonka aspetterà bimbi e adulti per distribuire dolciumi e le offerte saranno devolute in beneficenza alla Fondazione Piombini Sensini».

«Come lo scorso anno abbiamo lavorato in sinergia con le varie associazioni per proporre un calendario che accompagnasse l’attesa del Natale portandoci nel nuovo anno insieme alle arti: concerti, teatro, danza, letture, mostre, laboratori con particolare attenzione a tutti i contenitori culturali della città – ha aggiunto l’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta -. Ogni genere e target è stato valorizzato con particolare attenzione al nostro patrimonio culturale, ai bambini e ai soggetti più deboli. Ricca la proposta di mostre sia a Palazzo Buonaccorsi che alla biblioteca Mozzi Borgetti e in altri spazi della città, dal punto informativo in piazza al Corridoio Innocenziano. Il Teatro Lauro Rossi accoglierà poi concerti, danza, spettacoli di qualità e ci saranno anche momenti dedicati a progetti di solidarietà anche al teatro Don Bosco. Per i bambini ci sarà un ricco calendario di laboratori presso i Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi, Borgo Ficana e in biblioteca e continuerà la bellissima esperienza della Biblio Valigia Nati Per Leggere nei vari quartieri. Le scuole riceveranno poi un prezioso dono: libri per le loro biblioteche scolastiche e per tutti i bambini dei nidi della città. Uno spazio importante, nel rispetto della nostra tradizione, verrà dedicato ai presepi, che verranno allestiti in più angoli del centro e anche la città riceverà un dono, nuovi restauri grazie all’Art Bonus e due importanti opere lasciate in dono dagli artisti che hanno esposto a Palazzo Buonaccorsi durante questo anno. Tanti gli incontri che stiamo definendo come quello per ammirare il cantiere aperto del restauro della volta della Sala dell’Eneide e la presentazione del nuovo sito dedicato ai Musei».

«Tante saranno poi le iniziative incentrate sul commercio maceratese – ha continuato l’assessore allo Sviluppo Economico Laura Laviano -. Abbiamo dato il via al nostro progetto di valorizzazione dei prodotti del territorio con i tre giorni di Tipicità Evo che hanno permesso di promuovere le nostre uniche attività locali e con l’avvio del nuovo progetto de La Fattoria in Piazza. Da più di un mese stiamo organizzando inoltre i mercatini natalizi con i commercianti di corso Cairoli e corso Cavour che saranno protagonisti di questo Natale. Non mancherà poi l’attenzione al centro storico dove abbiamo raccolto le esigenze e richieste dei commercianti, sono stati i più colpiti dalla pandemia e hanno bisogno di sostegno. Con loro stiamo lavorando quotidianamente anche per superare alcuni ostacoli burocratici. Si tratta di un lavoro corale che ha sempre messo al centro la collaborazione tra i commercianti di Macerata che, con grande sinergia, hanno fiducia nei nostri progetti. Il nostro intento è rivitalizzare la città riportando visitatori, turisti e cittadini in quello che è il capoluogo della provincia con il suo valore aggiunto, le sue ricchezze ed eccellenze».

Dal 2 al 22 dicembre

VOLTI RITROVATI

Galleria Gaba Young

A cura di Accademia di Belle Arti Macerata

Dal 4 dicembre al 27 febbraio

IV PREMIO PANNAGGI. ELENA GIUSTOZZI / INSIDE

Inaugurazione sabato 4 dicembre h 16.30

Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi ǀ spazio mostre temporanee

A cura di Ass.ne Amici di Palazzo Buonaccorsi

Dal 4 dicembre al 9 gennaio

UN MONDO DI PRESEPI

Palazzo Buonaccorsi si veste per il Natale

Videoproiezione ed esposizione dei presepi della collezione Cassese

Cortile di Palazzo Buonaccorsi

A cura di Assessorato alla Cultura

Dal 5 al 19 dicembre

L’UFFICIO POSTALE DI BABBO NATALE… A VILLA FICANA!

Ecomuseo Villa Ficana

Info: www.ecomuseoficana.it

A cura di Ass.ne Gruca Onlus

Dall’ 8 dicembre al 6 gennaio

ESPOSIZIONE PRESEPE AVIS

Cortile Palazzo Municipale

A cura di Avis Macerata

Dal 10 dicembre al 31 gennaio

MOSTRA “REMEMBER ME”

Collezione di oreficeria ideata e realizzata dalla classe 3F del Liceo Artistico G. Cantalamessa di Macerata

A cura del Prof. Marco Cingolani

Ingresso gratuito

Infopoint P. Libertà

A cura di Comune di Macerata e Liceo Artistico

Dall’11 dicembre al 6 gennaio

LE GIOIE DI BACCO

Creazioni dei Maestri orafi e del settore benessere in vetrina con i vini della zona

Negozi del centro storico

A cura di Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli Piceno – Fermo

Dal 18 dicembre al 6 gennaio

MOSTRA PRESEPI ARTIGIANALI ARTISTICI

Inaugurazione sabato 18 dicembre h 17

Galleria Antichi Forni

A cura di Pro Loco Macerata

Fino al 13 dicembre

NOVECENTO TEATRO – MACERATA FESTIVAL

Galleria Antichi Forni

A cura di Ass.ne. Calabresi Te.Ma Riuniti

Fino al 9 gennaio

DA VICINO Fotografie di DANIELE DUCA

Arena Sferisterio, corridoio Innocenziano

A cura di Comune di Macerata ǀ Macerata Musei ǀ Sistema Museo

Fino al 9 gennaio

FARE LIBERO ǀ MAURIZIO PRENNA

A cura di Stefano Coletta

Palazzo Ricci, sab. e dom. h 10-13 / 15.30-18.30

Promossa da Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata

Fino al 30 gennaio

LA BUONA TAVOLA

I preziosi volumi della Biblioteca Mozzi-Borgetti dedicati al cibo in mostra a Palazzo Buonaccorsi

Musei civici di Palazzo Buonaccorsi, Pinacoteca di Arte Antica

A cura della Biblioteca Mozzi-Borgetti

Fino al 31 gennaio

MOSTRA “DANTE E LE MARCHE”

Sale antiche Biblioteca Mozzi-Borgetti

A cura di Comune di Macerata e Università degli Studi di Macerata

*** ADDOBBI FLOREALI a cura dei COMMERCIANTI DEL CENTRO STORICO**

IL NATALE DEI BAMBINI – Tutte le attività per i più piccoli

Dal 4 al 24 dicembre (tutti i sabati e le domeniche)

IL CHIOSCO MAGICO

Artigianato a tema natalizio e laboratori per bambini nei giorni festivi

Chiosco di V.le Trieste

A cura di Ass.ne Amanuartes

Sabato 4

LABORATORIO SUL LIBRO DIECI RACCONTI DI UN UOMO STRANO

Per bimbi delle elementari

Biblioteca Mozzi-Borgetti, h 17

A cura di Giaconi Editore e Assessorato alla Cultura

Sabato 11

LABORATORIO SUL LIBRO COLORA MACERATA

Per bimbi delle elementari

Biblioteca Mozzi-Borgetti, h 17

A cura di Giaconi Editore e Assessorato alla Cultura

MC Christmas Time nei Musei di Macerata

A cura di Sistema Museo

INFO E PRENOTAZIONI

0733 060279

macerata@sistemamuseo.it

Domenica 5 dicembre

IL NATALE SCINTILLA!

Dopo un’incursione nelle sale del Museo della Carrozza un divertente laboratorio ci guiderà nella produzione di una lanterna decorata da portare a casa

Musei Civici Palazzo Buonaccorsi, h 16

Attività per bambini e famiglie dai 6 ai 10 anni

Quota di partecipazione: € 5,00 a bambino

Mercoledì 8 dicembre

PICCOLI AIUTANTI DI BABBO NATALE, ALL’OPERA!

L’accensione dell’albero all’Infopoint di Piazza della Libertà ci fornisce l’occasione per creare originali palline natalizie con cui addobbare le nostre case

Infopoint Macerata, h 16

Attività per bambini e famiglie dai 6 ai 10 anni

Quota di partecipazione: € 5,00 a bambino

Domenica 19 dicembre

SFERIQUIZ DI NATALE

Lo Sferisterio non ha segreti per te? Partecipa al nostro SferiQuiz di Natale! Dopo una visita alla scoperta della storia del monumento, ogni famiglia partecipa a un divertente gioco a squadre per contendersi lo Sferi-Premio finale

Arena Sferisterio, Sala Cesanelli, h 16

Attività per famiglie

Quota di partecipazione: € 5,00 a persona

Mercoledì 5 gennaio

L’ARTE DEI MAGI

Tic Tac, Tic Tac… Arrivano i Re Magi! Aspettando il carosello dei Magi delle 18.00 della Torre Civica, vieni a conoscere la loro storia e costruisci insieme a noi il tuo personale orologio dei magi

Infopoint Macerata, h 16

Attività per bambini e famiglie dai 6 ai 10 anni

Quota di partecipazione: € 5,00 a bambino

DICEMBRE

Mercoledì 1

LO SVILUPPO SEI TU. IL TEMPO DEL CORAGGIO

Concerto testimonianza – presentazione del Meeting Point International e le scuole L. Giussani a Kampala (Uganda)

A cura di Fondazione AVSI

I CONCERTI DI APPASSIONATA

Alexander Lonquich pianoforte

Beethoven, Schubert

Teatro Lauro Rossi, h 21

A cura di Ass.ne Musicale Appassionata e Comune di Macerata – Uff. Cultura

Sabato 4

ACCENSIONE DELLE LUMINARIE

Inaugurazione delle luminarie con la Birbanda, il coro della Cooperativa Di Bolina e Li Pistacoppi

P.zza della Libertà, h 18

A cura di Comune di Macerata – Uff. Turismo

MERCATINI DI NATALE

C.so Cairoli

A cura di Comune di Macerata

Dal 4 al 24 dicembre

LA FABBRICA DI CIOCCOLATO

Choco Museum e degustazione

Inaugurazione sabato 4 dicembre h 18

Info Point P. Libertà

Ingresso gratuito

A cura di Ass. Marchigianamente e Assessorato al turismo

Il ricavato sarà devoluto in beneficenza all’Associazione Piombini Sensini Onlus

Domenica 5

STAGIONE DI PROSA TLR

INFERNO

Liberamente tratto da La Divina Commedia di Dante Alighieri (consigliato da 8 anni)

Teatro Lauro Rossi h 17

A cura di AMAT e Comune di Macerata

Lunedì 6

EFFETTO LIVE

Concerti in diretta streaming dalle sale del Potemkin Studio

A cura di Ass.ne Suoninote

Martedì 7

ACCENSIONE DELL’ALBERO DI NATALE

Chiesa S.Crocifisso – Villa Potenza, h

A cura di Pro Loco Villa Potenza

SPETTACOLO DI BENEFICENZA

Con la partecipazione di gruppi musicali maceratesi

Teatro Lauro Rossi, h 21

A cura di Croce Verde Macerata

Mercoledì 8

STREET FOOD

C.so Cairoli

A cura di Comune di Macerata

ARTISTI DI STRADA

Centro storico, dalle h 17.30

A cura di Ass.ne Zerodiciotto Eventi

Sabato 11

MERCATINI DI NATALE

C.so Cairoli

A cura di Comune di Macerata

IL BARATTOLO

La soffitta sotto il loggiato

Centro storico

A cura di Manuela Tombesi

Sabato 11 e Domenica 12

CASTAGNATA IN PIAZZA

P. Libertà, dalle h 16

A cura di Pro Loco Macerata

LA BANDA DEI BABBI NATALE

Musica per le vie del centro, h 17.30

A cura di Ass.ne Zerodiciotto Eventi

Domenica 12

STAGIONE DI PROSA TLR

BLU INFINITO

Spettacolo di danza

Teatro Lauro Rossi h 21

A cura di AMAT e Comune di Macerata

FIERA DI NATALE

P. Mazzini

A cura di Comune di Macerata

IL BARATTOLO

La soffitta sotto il loggiato

Centro storico

A cura di Manuela Tombesi

MERCATINI DI NATALE

C.so Cavour

A cura di Comune di Macerata

Lunedì 13

NATALE IN DONO

La comunità sostiene il suo patrimonio. Opere d’arte e art bonus

Palazzo comunale, sala consiliare h 11

A cura di Assessorato alla Cultura

EFFETTO LIVE

Concerti in diretta streaming dalle sale del Potemkin Studio

A cura di Ass.ne Suoninote

Mercoledì 15

PENSARE LA CRISI ECOLOGICA CON LA FILOSOFIA. UN PERCORSO

Hans Jonas: la responsabilità per il mondo

Galleria Antichi Forni, locali ex enoteca, h 21

A cura di Scuola Popolare di Filosofia

Mercoledì 15 dicembre

UNITI PER “I FUORICLASSE”

Ristorante La Domus San Giuliano, h 20.30

Cena di beneficenza con showcooking dello chef Antonio Ciotola

A cura di Ass.ne I Fuoriclasse ODV

Giovedì 16

CANTIERI APERTI

Presentazione dell’apertura dei lavori di restauro del piano nobile di Palazzo Buonaccorsi

Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi, h 11 e h 16

A cura di Assessorato alla Cultura

Sabato 18

CONCERTO DI BEATRICE VENEZI

Teatro Lauro Rossi, h 21

A cura di Banca Generali

CONCERTO DI NATALE DEI PUERI CANTORES

A cura di Ass.ne corale Pueri Cantores “D. Zamberletti”

ARTISTI DI STRADA

Centro storico, dalle h 17.30

A cura di Ass.ne Zerodiciotto Eventi

Sabato 18 e Domenica 19

CASTAGNATA IN PIAZZA

P. Libertà, dalle h 16

A cura di Pro Loco Macerata

BABBO NATALE IN BICICLETTA

I volontari dell’Avis gireranno in bicicletta per le vie del centro storico distribuendo caramelle e gadget

Centro storico, dalle h 16.30

A cura di Avis Comunale Macerata

Concertino di Natale “Di Bolina” – NATALE ANCORA INSIEME

Esposizione di prodotti e concerto il 19 dicembre alle ore 16 dei ragazzi della cooperativa accompagnati dal coro dei “Salesiani” di Macerata

A cura di Cooperativa Di Bolina e Assessorato al Turismo/Eventi

Domenica 19

FIERA DI NATALE

P. Mazzini

A cura di Comune di Macerata

IL BARATTOLO

La soffitta sotto il loggiato

Centro storico

A cura di Manuela Tombesi

MERCATINI DI NATALE

C.so Cairoli

A cura di Comune di Macerata

CONCERTO DELLE ORCHESTRE LIVIABELLA e EL SISTEMA

Teatro Lauro Rossi, h 18.30

A cura di Scuola Civica di Musica “S. Scodanibbio”

SAGGIO DI DANZA CLASSICA E MODERNA

Teatro Don Bosco, h

A cura di ASD CUS Macerata

GRANDE HOTEL EUROPA e I SUOI AFFRESCHI

Approfondimento storico e show cooking

Centrale Plus, h 18

Info e costi: 339/2749471

A cura di Gruppo Giovani FAI di Macerata

Lunedì 20

EFFETTO LIVE

Concerti in diretta streaming dalle sale del Potemkin Studio

A cura di Ass.ne Suoninote

Martedì 21

TEATRO DELLA COMUNITÀ

Teatro Don Bosco, h 20.30

A cura di Ass.ne Teatro della Comunità

Mercoledì 22

CONSEGNA DIPLOMI del LICEO CLASSICO

Teatro Lauro Rossi

CONCERTO DI NATALE degli alunni del CONVITTO

Galleria Scipione

Domenica 26

IL PRESEPE VIVENTE

Villa Ficana, h 15.30 – 19.30

In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà domenica 2 gennaio 2022

A cura di Confraternita “Immacolata” di S. Croce

Rassegna teatrale CI CREDO & CI RIDO

Teatro Lauro Rossi, h 17.30

A cura di Anffas Macerata

Lunedì 27

EFFETTO LIVE

Concerti in diretta streaming dalle sale del Potemkin Studio

A cura di Ass.ne Suoninote

Martedì 28, Mercoledì 29 e Giovedì 30

CANTO DELLA PASQUELLA PER LE VIE DI MACERATA E PIEDIRIPA

Le offerte raccolte saranno destinate all’Istituto Bignamini di Falconara

A cura di Pro Loco Piediripa

Venerdì 31 dicembre

CIN IN CIMA!

La Torre dei Tempi… quale miglior scenografia per dare l’addio al vecchio anno e salutare il nuovo? La nostra speciale visita guidata alla Torre Civica di piazza della Libertà si concluderà con un brindisi sulla splendida terrazza panoramica

Torre Civica, piazza della Libertà

visite guidate ore 10.00, 12.00, 15.30

Ingresso in torre: € 6,00 a persona

A cura di Sistema Museo

GENNAIO

Domenica 2

CONCERTO PER IL NUOVO ANNO

Musiche di Rossini, Verdi, Ponchielli, Brahms, Čajkovskij, Strauss, Bizet

Teatro Lauro Rossi, h 18

A cura di Form – Orchestra Filarmonica Marchigiana e Comune di Macerata

Lunedì 3

EFFETTO LIVE

Concerti in diretta streaming dalle sale del Potemkin Studio

A cura di Ass.ne Suoninote

Mercoledì 5

LA MUSICAMDO JAZZ ORCHESTRA & ALESSANDRA DORIA IN

SWINGIN’ CHRISTMAS

Teatro Lauro Rossi, h 21.15

A cura di Ass.ne Musicamdo e Comune di Macerata

Mercoledì 5 e Giovedì 6

CANTO DELLA PASQUELLA PER LE VIE DI MACERATA E PIEDIRIPA

Le offerte raccolte saranno destinate all’Istituto Bignamini di Falconara

A cura di Pro Loco Piediripa

Giovedì 6

MISS BEFANA 2022

Piazza della Libertà

A cura di Pro Loco Villa Potenza

CASTAGNATA IN PIAZZA

P. Libertà, dalle h 16

A cura di Pro Loco Macerata

ARRIVO DELLA BEFANA

Tanti doni per i bambini

P.zza Salvo D’Acquisto – Piediripa

A cura di Pro Loco Piediripa

CONCERTO DI NATALE

Concerto di musica classica dell’Accademia Violinstica Scuola di Musica “Don Bosco”

Chiesa Don Bosco, h 17.30

A cura di Ass.ne Estro Armonico

Domenica 9

SAN JULIA’ D’INVERNO: “ALZATA DELLA STELLA”

In onore di San Giuliano patrono della Città

Piazza della Libertà, h 17.30

A cura di CIF

POLVERE DI STELLE ALL’OMBRA DELL’OROLOGIO ASTRONOMICO

Astronomia e stelle, mitologia e costellazioni, alla scoperta dei segreti della volta celeste.

Infopoint Macerata, h 17

Ingresso gratuito

A cura di Sistema Museo ǀ Angelo Angeletti ǀ Associazione Crabnebula

Lunedì 10

EFFETTO LIVE

Concerti in diretta streaming dalle sale del Potemkin Studio

A cura di Ass.ne Suoninote

