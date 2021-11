Il diritto di esprimersi

e gli hate speech in rete

RECANATI - Le scuole insieme contro l’odio che corre online. Primo incontro con la professoressa Francesca Chiusaroli venerdì 3 dicembre

Il liceo classico di Recanati con gli istituti Bonifazi e Mattei, con i comprensivi “Badaloni” di Recanati e “ Medi” di Porto Recanati e le scuole della rete Compita Marche organizza un importante corso di formazione docenti per contrastare la diffusione dei discorsi di odio in rete. La relazione d’apertura – dal titolo Denotazione, connotazione, paralinguaggio e la componente emotiva della comunicazione in rete – , prevista per venerdì 3 dicembre dalle dalle 15 alle 17, sarà tenuta dalla professoressa recanatese Francesca Chiusaroli, docente di Linguistica all’ Università di Macerata, L’incontro, che si svolgerà sia in presenza ( sono necessari green pass e prenotazione), ma potrà anche essere seguito online, vedrà l’intervento della professoressa Rita Soccio, Assessore alle Culture del Comune di Recanati.

Il corso prevede poi altri tre incontri in videoconferenza: il 15 dicembre con Flavia Trupia (Amministratore di Per La Retorica), Il discorso carogna. Le parole che manipolano e fomentano; a febbraio con Federico Faloppa, University of Reading (UK), autore del testo #Odio: Manuale di resistenza alla violenza delle parole, e Paolo di Paolo (giornalista e scrittore), Immaginare l’altro attraverso la letteratura.

L’iscrizione è gratuita e può essere effettuata per i docenti di ruolo mediante la Piattaforma Sofia ID n. 66656 e/o la compilazione del modulo reperibile al link https://forms.gle/r8xtpK9GdH3dFNsJ6

La compilazione del modulo è indispensabile per partecipare al corso.

La scadenza delle iscrizioni è domenica 28 novembre.

Agli iscritti saranno poi inviate le istruzioni per la partecipazione.

Per qualsiasi informazione consultare il sito Formazione docenti del Liceo Leopardi di Recanati oppure scrivere a compita@liceorecanati.org

