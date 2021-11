“Magnece lo pà”,

torna il vino social edition

WEB - Seconda edizione del contest promosso dalla pagina Instagram "Dubbing Marche"

di Mirko Silla

Per il secondo anno consecutivo la pagina Instagram Dubbing Marche ha dato vita ad un contest nel quale gli utenti hanno potuto votare il loro motto preferito da scrivere sull’etichetta di un vino in edizione limitata. Il motto vincente è stato “magnece lo pà”, votato da più di mille utenti. Dubbing Marche, pagina satirica marchigiana, ha collaborato con la cantina Accattoli di Montefano per la produzione di 250 bottiglie con lo slogan vincitore. Il vino che verrà imbottigliato è un rosso 100% Montepulciano fermentato in una botte di legno di rovere francese. che come lo definisce , «E’ un vino giovane – spiega Alessandro Romagnoli, enologo di Montelupone e admin della pagina – fruttato e molto beverino, annata 2021». Gli altri che hanno collaborato al progetto sono Anastasia Accattoli, proprietaria della cantina e Riccardo Ciavattini, suo figlio.

Gli altri 3 motti selezionati dai followers che hanno gareggiato con “magnece lo pà” sono “cala jo da sso ceregio!”, “me nnanni ma no mme ddormi!”, “scirocco: ogghi tiro, domà scrocco!”. Non è finita qui però, perchè gli utenti che hanno seguito il contest, attraverso dei semplici passaggi, hanno avuto la possibilità di incidere il loro nome sull’etichetta del “vino più social delle Marche”. La bottiglia sarà ufficialmente disponibile nei primi giorni di dicembre.

