Sicurezza stradale

e ciclo parcheggio ad Appignano:

dalla Regione 180mila euro

SICUREZZA - Il Comune ha partecipato a due bandi. Uno, con progetto sulla manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi della lottizzazione di via Falconi. L'altro, riguarda il mondo delle biciclette, presentando un progetto legato ad una fermata del Trasporto pubblico locale in borgo XX Settembre

Il comune di Appignano riceve 180mila euro dalla regione Marche, per migliorare la sicurezza stradale e per realizzare un ciclo parcheggio con un’area attrezzata di servizi per biciclette. Il 5 novembre scorso nella sala consiliare della Provincia di Macerata l’assessore regionale alle infrastrutture e ai lavori pubblici Francesco Baldelli ha illustrato i bandi emessi dalla regione Marche per la realizzazione di interventi finalizzati alla sicurezza stradale e alle aree attrezzate di sosta. Ha partecipato all’incontro anche il sindaco di Appignano Mariano Calamita in quanto il comune ha partecipato ad entrambi i bandi. Per il bando sulla sicurezza stradale ha presentato un progetto sulla manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi della lottizzazione di via Falconi risultandone vincitori e riceverà dalla Regione 100mila euro. Questo intervento è programmato in finanziamento da parte della nei primi mesi del 2023 e nell’attesa di questa erogazione, sono stati già pianificati, a breve termine e per alcuni specifici tratti, dei lavori urgenti per il mantenimento della sicurezza stradale della stessa lottizzazione.

Il comune di Appignano si è aggiudicato anche il bando sulla realizzazione di un ciclo parcheggio e attrezzaggio area sosta per biciclette presentando un progetto legato ad una fermata del Trasporto pubblico locale (Tpl) localizzata in borgo XX Settembre, luogo questo dove ad oggi non è presente alcun servizio di sosta e attrezzature correlate per gli utenti che si avvalgono della bicicletta o mezzi simili per la mobilità urbana. L’intento del Comune è quindi quello di realizzare un ciclo parcheggio riservato ai ciclisti con vari sevizi annessi. È anche prevista la realizzazione di una ciclo stazione dotata di una colonnina di ricarica per auto elettriche. La struttura nel suo complesso sarà dotata anche di hot spot wifi ad ampio raggio che garantirà a tutti gli utenti l’accesso alla rete internet che permetterà, tra le altre cose, di individuare anche i vari tracciati cicloturistici presenti nel territorio. La postazione di ciclo parcheggio ospiterà una tettoia, una rastrelliera con otto ciclo posteggi, infissa a terra, i punti di ricarica per bici elettriche e la colonnina di ricarica elettrica per autovetture. Avrà inoltre la funzione di piazzola di sosta riservata, sia allo stallo delle biciclette, che al posteggio per le auto elettriche in ricarica. Verrà realizzato un intervento di adeguamento dell’area che ospiterà la piazzola in modo da poter installare la suddetta struttura ed agevolare l’utilizzo della stessa anche a persone con disabilità motorie. Per questo bando il Comune di Appignano riceverà dalla regione Marche 80mila euro, previsto nell’annualità 2022.

