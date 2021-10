A Macerata arriva Scelgo Spa

«Per i nostri clienti 20mila prodotti

da acquistare online o nel punto vendita»

MACERATA - L'azienda con 36 anni di attività alle spalle e leader nel settore del cash and curry ha tagliato ieri mattina il nastro del nuovo locale in via Filiberto, il primo a Macerata

22 Ottobre 2021

Palloncini bianchi e azzurri hanno salutato ieri mattina l’apertura della nuova filiale “Scelgo Spa”. La nuova sede si trova in via Filiberto, nelle vicinanze di piazza Pizzarello. Una opportunità per i commercianti, i negozi specializzati, i pubblici esercizi, i grandi utilizzatori e i possessori di partita Iva che potranno acquistare online e ritirare in negozio o scegliere direttamente tra le corsie tra migliaia di prodotti di qualità e del territorio. Ieri mattina il taglio del nastro con Davide Antonini e gli altri soci del consiglio d’amministrazione Massimo Sideri e Arianna D’Isidoro e lo staff commerciale.

«E’ con immensa soddisfazione che inauguriamo questo nuovo punto di ritiro – commenta Arianna D’Isidoro, direttrice marketing strategico dell’azienda – Scelgo Spa è un’azienda che da 36 anni si occupa di commercio all’ingrosso, orientata al settore B2B».

La giovane direttrice offre anche un quadro sulle modalità d’acquisto: «I 20mila prodotti presenti nel cash and curry tra reparti freschi e freschissimi, attrezzature ed enoteca, possono essere ordinati online ed ritirati in questo punto vendita». Ancora un volta, Scelgo Spa è attenta alle esigenze di ogni cliente e per distinguersi vuole offrire un servizio ancora più completo: « C’è, però, anche un aspetto innovativo, oltre ad essere un punto di ritiro, all’interno del locale ci sono circa mille referenze, delle più speciali e di nicchia presenti nei nostri territori, disponibili per l’acquisto immediato. Possono acquistare da noi tutti i commercianti, i negozi specializzati, i pubblici esercizi, i grandi utilizzatori e i possessori di partita Iva».

Quello inaugurato ieri mattina, è il secondo punto delocalizzato, oltre ai sei cash and carry presenti lungo la costa adriatica tra Marche, Molise ed Abruzzo, a testimonianza dell’eccellente lavoro svolto nel corso dei 36 anni di attività, nei quali la qualità dei prodotti e l’attenzione verso i clienti sono stati punti cardine nello sviluppo dell’azienda leader nel settore del cash and curry. Con oltre 25.000 clienti tra commercianti, negozi specializzati, pubblici esercizi, grandi utilizzatori e possessori di partita Iva e quasi 20.000 articoli a disposizione, Scelgo Spa è il risultato di una perfetta integrazione tra il canale cash & carry e il servizio di consegna, tra il negozio fisico e il mondo digitale, con una vasta gamma di servizi volti a “facilitare il lavoro dei clienti”.

(Articolo promoredazionale)





