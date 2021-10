Riparte al 100% il teatro Persiani

Rita Soccio: «La cultura è filiera del benessere»

RECANATI - Presentata la stagione teatrale 2021 che vedrà protagonisti Chiara Francini, Alessandro Federico e Stefano Massini. Due imperdibili appuntamenti con il Teatro ragazzi. Il sindaco Bravi: «Ora possiamo tornare alla normalità»

di Francesca Marchetti

«Finalmente ripartiamo». Queste le parole del sindaco di Recanati Antonio Bravi alla presentazione della nuova stagione teatrale di prosa e Teatro ragazzi, che si terrà dal 29 ottobre al 28 novembre al teatro Persiani.

«Abbiamo diviso la stagione in due parti a causa dell’incertezza sulla capienza permessa nei teatri, ora possiamo fruire del 100% dei posti e le persone possono tornare alla normalità – ha asserito il sindaco Bravi – . Le occasioni di divertimento, tra tutti i vari eventi della nostra città, sono più importanti di prima, e l’anteprima della stagione teatrale permetterà anche alle famiglie di venire agli spettacoli. Ci auguriamo di vedere il teatro pieno e che le persone si riapproprino dei luoghi classici della cultura recanatese».

«Siamo felici di poter tornare al nostro teatro meraviglioso – ha dichiarato l’assessora alla Cultura Rita Soccio – . Il teatro ci fa capire quanto è importante la cultura, la socialità, uscire e partecipare alle attività culturali ci fanno bene e ci formano. È una filiera del benessere, la cultura si lega all’economia non solo da un punto di vista di frequentazione del centro storico, ma soprattutto è l’opportunità per ripartire per tutte le categorie legate alle maestranze dello spettacolo, che hanno sofferto moltissimo. Siamo anche contenti di riproporre il teatro per i ragazzi e le ragazze, e anticipo che ripartirà anche “Persiani per noi”».

«Il teatro crea una comunità e il teatro di Recanati è un luogo dove da sempre si può costruire un legame – ha affermato Daniela Rimei dell’Amat – . Il primo appuntamento è venerdì 29 ottobre con “Coppia aperta quasi spalancata”, ruoli perfetti per Chiara Francini e Alessandro Federico, ideata da Franca Rame e Dario Fo negli anni Ottanta. Quando è la donna che rivendica il diritto ad una coppia aperta l’uomo storce un po’ il naso. La seconda proposta per la prosa sarà sabato 20 novembre con “Alfabeto delle emozioni” di e con Stefano Massini, uno spettacolo molto atteso di questo grande autore che durante la pandemia ci ha aiutato a mettere a fuoco le nostre emozioni, erede un po’ di Ronconi e della scuola del Piccolo di Milano.

Per il “Teatro ragazzi” ci sono due storie molto importanti. Domenica 14 novembre il programma prevede “Il grande gioco” messo in scena da una compagnia storica marchigiana, Atgtp con lo storico attore del Teatro Pirata Silvano Fiordelmondo e Fabio Spadoni, attore con sindrome di Down che già molti conoscono e apprezzano per il suo talento. Un gioco tra fratelli che si trasforma come la vita, affrontando un grave problema insieme. L’ultimo appuntamento sarà domenica 28 novembre con la storica formazione Sosta Palmizi con “Esercizi di fantastica”, uno spettacolo di teatro danza ispirato a “Fantastica” di Gianni Rodari adatto a tutti, è sì dai 4 anni in su ma è veramente per tutte le età, non solo per le famiglie. È una sorta di alfabeto emozionale anche questo, una rappresentazione che ci ripropone questo viaggio fantastico con una delicatezza particolare che avviene attraverso una farfalla, come quelle che attraversano il centro storico di Recanati. Non vediamo l’ora di avervi a teatro».

Non sono previsti abbonamenti ma biglietti singoli da 15 euro per la prosa, di 6 euro per il “Teatro ragazzi”. I biglietti sono acquistabili sulla piattaforma www.vivaticket.com o alla biglietteria del teatro Persiani in corso Cavour dal giovedì al sabato dalle 17 alle 19.30, dalle 17 nei giorni di spettacolo feriali, dalle 15 nelle domeniche di spettacolo.

Per informazioni si può contattare il numero 071 7579445 o consultare il sito www.amatmarche.net

