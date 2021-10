Conclusi i lavori allo Scientifico:

intervento da 870mila euro

MACERATA - Oggi il sopralluogo effettuato dal presidente della Provincia Antonio Pettinari insieme al dirigente Luca Fraticelli, al vescovo Nazzareno Marconi e alla dirigente scolastica Roberta Ciampechini. In arrivo il finanziamento di 8,6 milioni della Regione, con fondi del terremoto, che servirà per l’adeguamento sismico di tutto lo stabile

Un impegno costante dell’amministrazione provinciale nei confronti dell’edilizia scolastica. L’ulteriore conferma si ha con gli 870mila euro di lavori effettuati al Liceo Scientifico “Galilei” di Macerata. «Abbiamo realizzato diversi interventi in questa scuola – dichiara il presidente della Provincia di Macerata Antonio Pettinari, durante il sopralluogo odierno effettuato insieme al dirigente Luca Fraticelli, al vescovo Nazzareno Marconi e alla dirigente scolastica Roberta Ciampechini -: 300mila euro per il rifacimento della palestra, 70mila per la tinteggiatura di tutto l’edificio, 40mila per i nuovi servizi sanitari, 200mila per la sostituzione di tutti gli infissi, a cui si aggiungono 124mila euro per 31 impianti di ventilazione meccanica». Gli impianti di ventilazione meccanica sono stati finanziati con le risorse messe a disposizione dalla regione Marche per la sicurezza della salute di studenti e docenti: il macchinario, in pratica, ha la funzione di ricambio d’aria, con scambio di calore tra l’aria calda che esce e quella fredda esterna che entra. Un metodo che permette un risparmio energetico nell’ordine del 30-35%, oltreché avere nella stanza sempre aria salubre.

«Ho individuato il Liceo Scientifico – prosegue Pettinari – per realizzare questo progetto. Per quanto riguarda invece la palestra, a seguito di una nostra indagine sulla vulnerabilità sismica, prima del terremoto del 2016, facemmo un progetto, finanziato dalla Protezione civile. I lavori partirono dopo il terremoto che non aveva intaccato l’agibilità dell’edificio, comunque prima dell’inizio di quell’anno scolastico intervenimmo su questa scuola, così come in altre della provincia, per sistemare al meglio gli immobili. In questo caso impiegammo 140mila euro di risorse dell’ente».

Dulcis in fundo, il maxi finanziamento della Regione, con fondi del terremoto, del valore di 8,6 milioni di euro, che servirà per l’adeguamento sismico di tutto lo stabile. «Sono in chiusura di mandato – conclude il presidente – ma grazie al lavoro della struttura provinciale lasciamo progetti e tanti finanziamenti già pronti, basti pensare ai 33 milioni di euro per le scuole di Cingoli e ai 23,5 milioni per quelle di Tolentino». Il vescovo, che ha portato la sua benedizione in presenza anche della classe 5 C impegnata nella lezione di scienze motorie, ha evidenziato proprio l’importanza della visione ad ampio raggio. «Nel diritto romano, c’è il concetto di diligenza del buon padre di famiglia: colui che gestisce l’attuale con uno sguardo al futuro». In chiusura, la dirigente Ciampechini ha ringraziato il presidente e tutta l’amministrazione provinciale per l’attenzione rivolta alla scuola. «Il nostro istituto è in crescita e oggi possiamo contare su ambienti nuovi e ancora più sicuri. È stato un piacere riprendere l’attività in presenza».

