Caro Teatro, domenica in scena Pirandello

LA RASSEGNA all'Annibal Caro di Civitanova Alta

15 Ottobre 2021 - Ore 10:20 - caricamento letture

Proseguono gli spettacoli della rassegna “Caro teatro”, organizzata all’Annibal Caro della città alta dall’assessorato alla cultura del Comune di Civitanova, in collaborazione con l’associazione Piccola Ribalta e azienda Teatri di Civitanova. La compagnia “Teatro Oreste Calabresi” di Macerata presenta domenica 17 ottobre alle17,30 “Pensaci, Giacomino”, di Luigi Pirandello per la regia di Diego Dezi, rappresentazione che nel 2020 si è classificata al secondo posto al 4° Festival Regionale UILT Marche. Fino al 7 novembre, in scena generi diversi dal brillante al drammatico per accontentare i diversi gusti degli spettatori.

Prenotazione obbligatoria: tel. 3397911162

