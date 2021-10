Beach handball, in nazionale

la cingolana Sofia Cipolloni

EUROPEO - La 23enne rappresenterà la Polisportiva Cingoli nel Blue Team della squadra azzurra femminile all’Ehf Champions Cup di Isola delle Femmine (Sicilia). Alla competizione continentale parteciperà anche l'ex concittadina Tania Corti, residente da anni nella capitale del Regno Unito e oggi militante nel London GB

Sofia Cipolloni rappresenterà la Polisportiva Cingoli nel Blue Team della nazionale italiana femminile di beach handball all’Ehf Champions Cup di Isola delle Femmine. La classe 1998, in prestito al Chiaravalle per la stagione 2021-22, parteciperà alla competizione continentale che si svolgerà in Sicilia tra oggi giovedì 7 e domenica 10 ottobre. Sarà la prima esperienza di Sofia nella massima manifestazione per club e rappresentative nazionali di pallamano sulla sabbia, dopo la convocazione in nazionale dello scorso giugno. La 23enne aveva partecipato al raduno in preparazione dell’Europeo di categoria, ma uno sfortunato infortunio non le aveva permesso di partecipare alla kermesse continentale di Montesilvano dal 13 al 18 luglio. «Sono molto felice – spiega Sofia Cipolloni – di far ancora parte dell’organico della nazionale per questo torneo e di avere avuto un’altra opportunità, specie dopo quel problema fisico durante la preparazione che mi ha impedito di partecipare agli Europei».

La cingolana, terzino di ruolo, fa parte della rosa del Blue Team di mister Dani Lara Cobos ed è stata inserita nel gruppo A della Ehf Champions Cup, con Almeria (Spagna), Hadsten (Danimarca), Leca (Portogallo), Strandepitok Girls (Ungheria) e Caipiranhas (Germania). Si qualificano ai quarti di finale le prime quattro dei due gironi. Le azzurre sono già in campo oggi contro l’Hadsten per la prima giornata dei raggruppamenti. «Speriamo – spiega Sofia – di riuscire a dare il nostro meglio, dato che affronteremo squadre di alto livello. Vogliamo toglierci qualche soddisfazione. Sarà sicuramente l’occasione per allenarci in vista degli impegni futuri e ci auguriamo di mettere in pratica al meglio tutto ciò su cui stiamo lavorando».

Non sarà l’unica cingolana presente a Isola delle Femmine. Nel gruppo B, infatti, ci sono le campionesse d’Inghilterra del London GB della 26enne Tania Corti, ex giocatrice della Polisportiva Cingoli ai tempi dell’A2, residente da anni nella capitale del Regno Unito. Le due cingolane, entrambe nate nel vivaio della società di via Cerquatti, potrebbero affrontarsi solo a partire dai quarti di finale o nel consolation round. Le gare del Ehf Champions Cup di beach handball saranno trasmesse sul canale YouTube della Figh o sul canale Twitch della federazione internazionale.

