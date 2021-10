Camper vaccinale a Treia

UNITA' MOBILE allestita al parcheggio del Santissimo Crocifisso sabato 9 ottobre dalle 9 alle 14. Non è necessaria la prenotazione, sarà sufficiente recarsi muniti di tessera sanitaria e documento di riconoscimento in corso di validità

6 Ottobre 2021

«Vaccinarsi significa proteggere non solo i nostri affetti più cari, ma anche tutta la nostra comunità ed è per questo che dobbiamo operare insieme con determinazione e senso di responsabilità». Con queste parole il comune di Treia annuncia che, in collaborazione con l’Asur Marche, sabato 9 ottobre dalle 9 alle 14, verrà allestita un’unità mobile camperizzata per la vaccinazione, nel parcheggio del santuario Santissimo Crocifisso. Le inoculazioni saranno aperte a tutte le persone di età superiore ai dodici anni e i minori dovranno essere accompagnati da chi esercita la potestà genitoriale o da un tutore. Non è necessaria alcuna prenotazione. Sarà sufficiente recarsi al punto stabilito muniti di tessera sanitaria e documento di riconoscimento in corso di validità. Al fine di snellire i tempi di attesa, il Comune invita la cittadinanza a procedere preventivamente alla compilazione della modulistica necessaria (reperibile al sito https://www.asur.marche.it/web/portal/modulistica1 o nella sede del comune di Treia: corso Italia Libera 16, piano terra). La modulistica sarà utile anche a specificare al personale sanitario presente in loco, la presenza di eventuali patologie e l’assunzione di farmaci. «La campagna vaccinale itinerante – conclude la nota – rappresenta un servizio di prossimità e vicinanza che l’amministrazione ha fortemente voluto, con l’intento di facilitare chi non ha la possibilità di spostarsi e di raggiungere, così, tutto il territorio. Si invita la cittadinanza a cogliere l’occasione e a rispondere positivamente all’appello». Per informazioni: 0733218711.

