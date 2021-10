La Cbf Balducci pronta a scattare:

«Anche quest’anno

faremo qualcosa di importante»

VOLLEY - Presentazione della squadra che vuole recitare un ruolo da protagonista in A2 e, con l'occasione, lanciato il progetto che vede coinvolte Helvia Recina, Volley Macerata e Paoloni Appignano: la sinergia delle tre realtà consentirà di pescare tanti giovani nella provincia, in modo di diventare anche un serbatoio di talenti che possono ambire ad arrivare al palcoscenico della serie A

5 Ottobre 2021 - Ore 09:46 - caricamento letture

di Mauro Giustozzi

Helvia Recina Cbf Balducci, Volley Macerata e Paoloni Appignano uniscono le forze per dare vita ad un grande settore giovanile sinergico in grado di pescare tanti giovani nella provincia in modo di diventare anche un serbatoio di talenti che possono ambire ad arrivare al palcoscenico della serie A con una squadra di Macerata.

E’ il progetto Volley School Macerata, una collaborazione storica, perché Helvia Recina nel femminile e Paoloni Appignano (maschile e femminile), Volley Macerata (maschile) si sono divise in questi anni molti titoli giovanili a livello provinciale e quindi erano divise da una forte rivalità. Le società ed i dirigenti, in particolare i presidenti Pietro Paolella (HR Volley Macerata), Gianni Zamponi (Pallavolo Appignano) e Mario Picchio (Volley Macerata) hanno fatto un passo importante, unendo le forze dal punto di vista tecnico per il bene del territorio maceratese, per ambire ad un ruolo importante anche in ambito regionale. E ieri sera c’è stata la consacrazione durante la presentazione della Cbf Balducci che domenica prossima farà il suo esordio in campionato al Banca Macerata Forum ospitando Ravenna.

«Credo che la Coppa Italia vinta lo scorso anno sia un bel modo per approcciare la nuova stagione – ha detto l’assessore allo Sport comunale, Riccardo Sacchi – e la sinergia che si sta creando a livello giovanile qui dimostra come la pallavolo sia visceralmente uno sport legato alla nostra città per la storia passata e per quella che questi club, assieme ad altri, stanno scrivendo per riportare la nostra città ai livelli di qualche anno fa. Siamo l’unica città delle Marche che può vantare in serie A due squadre, una maschile e l’altra femminile. In Macerata Città Europea dello Sport 2020 la pallavolo avrà certamente un ruolo centrale e da protagonista. Lo sport è al centro del programma amministrativo e contiamo col bando rigenerazione urbana, se vinto, di poter destinare 600 mila euro alla sistemazione dell’attuale palasport non tralasciando la possibilità di costruirne negli anni futuri uno nuovo e moderno al servizio della città».

Oltre ai dirigenti delle tre società ed ai giovani che fanno parte dei tre club, presenti sugli spalti del palazzetto anche autorità istituzionali sportive come il presidente regionale del Coni, Fabio Luna, il presidente regionale Fipav Fabio Franchini e quello provinciale Tiziana Ferretti. Ad introdurre il progetto il direttore sportivo dell’HR Cbf Balducci, Maurizio Storani. «Unire le forze è la cosa migliore per poter far fare sport e crescere al meglio i tanti giovani delle nostre tre società – ha riaffermato il dirigente -. La filosofia è quella di migliorare la qualità dei giovani che arriveranno da tutta la provincia ed al contempo ottenere risultati sportivi. Manterremo in questo primo anno una identità distinta di tutte le società ed a fine stagione trarremo un bilancio di questa esperienza e come eventualmente proseguirla. Il sogno è quello di creare un settore giovanile unico».

Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente del Volley Macerata, Mario Picchio, che ha sottolineato come «l’intento di questa operazione è quello di valorizzare i giovani della nostra provincia sia maschi che femmine che giocano a pallavolo ed avranno l’occasione di poter crescere in un ambiente ed a contatto anche con atleti che giocano ai massimi livelli della serie A». Il presidente dell’HR Cbf Balducci, Pietro Paolella che festeggiava proprio ieri il suo compleanno, ha tenuto a precisare come «la nostra società ha sempre creduto e puntato molto sul settore giovanile e poter allestire un’unica realtà frutto della sinergia e collaborazione di queste tre società è sicuramente un primo passo importante che può schiudere orizzonti nuovi alla pallavolo di Macerata e provincia. Qui ci saranno allenatori all’altezza che potranno crescere le future generazioni e, in particolare per le ragazze, ci sarà la possibilità di sognare di poter arrivare un giorno a calcare i campi della serie A».

Da questo connubio oltre alle formazioni che parteciperanno ai tornei under 13 e 14 e minivolley, ai campionati regionali ci saranno tre formazioni under 16, due under 18, una in serie D e due in Prima Divisione. Ad introdurre la presentazione della squadra che esordirà in A2 domenica prossima in casa contro Ravenna è stato lo storico sponsor del club Massimiliano Balducci. «Innanzitutto è bellissimo rivedere gente al palas e sentire gli applausi – ha esordito -: si riparte con entusiasmo e tanta voglia di fare bene. Dobbiamo essere ambiziosi, la Coppa Italia è il passato dico alle nostre giocatrici, un punto di partenza non certo di arrivo. Dobbiamo difendere questo trofeo vinto e cercare di fare meglio in campionato rispetto allo scorso anno». Dal canto suo il cavalier Franco Balducci ha voluto solamente incoraggiare la squadra in vista degli impegni che l’attendono nella nuova stagione alle porte: «Il mio cuore batte per voi ragazze», ha detto arringando i tifosi presenti nell’impianto.

E’ toccato a coach Paniconi inquadrare il campionato che sta per iniziare. «La famiglia Balducci non ci mette pressione affatto – ha detto ironicamente l’allenatore dell’Helvia Recina Cbf – ma io dico che siamo tutti sintonizzati sulla stessa lunghezza d’onda, la società, i dirigenti, lo staff tecnico e le giocatrici. Io mi ritengo fortunato di lavorare in questo ambiente e con uno staff di primissimo piano. Questo gruppo con cui lavoro oramai da tempo ha grandi qualità tecniche ed umane: sono ragazze che possono trascinarsi dietro il tifo dei maceratesi e puntare a raccogliere tante soddisfazioni. Io credo che anche quest’anno faremo qualcosa di importante grazie a queste ragazze». Conclusione con Nicola Bacaloni che sarà anche il capo allenatore del progetto Volley School Macerata. «Questa collaborazione nasce per una condivisione che coinvolge i tecnici, le atlete e gli impianti, perché allenarsi in più strutture costituisce un importante vantaggio – ha ribadito Bacaloni – Ogni allenatore avrà un suo ruolo nello staff, con l’obiettivo di remare tutti nella stessa direzione, con un lavoro importante, dal reclutamento agli allenamenti in palestra, perché ovviamente la priorità è quella di far crescere le atlete». La serata si è conclusa con la passerella della nuova HR Cbf Balducci pronta ai nastri di partenza della serie A2.

0

© RIPRODUZIONE RISERVATA