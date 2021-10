“Vivi la Lube dal vivo”

Al via la campagna abbonamenti

VOLLEY - Torna il pubblico all'Eurosuole Forum di Civitanova. Da lunedì via alle vendite. Ecco tutti i costi e le indicazioni

2 Ottobre 2021 - Ore 17:42 - caricamento letture

“La campagna abbonamenti 2021/22 non è più un’utopia. Vivi la Lube dal vivo! Si avvicina l’ora di lottare di nuovo insieme per la gloria, fianco a fianco, all’Eurosuole Forum! La Cucine Lube Civitanova vuole emozionare ed emozionarsi con il calore dei suoi supporter”. Così la Lube volley presenta la campagna. Ecco tutte le indicazioni.

Abbonamenti. Le tessere, in vendita al botteghino dell’Eurosuole Forum di Civitanova Marche in via San Costantino, saranno valide per tutti i match interni di SuperLega (Regular Season e Play Off), CEV Champions League (Gironi e Play Off) e Coppa Italia.

Prelazioni. Da lunedì 4 ottobre alle 16 a mercoledì 6 ottobre alle 19 tutti i possessori della NOI SIAMO LUBE CARD avranno diritto di prelazione esclusiva sugli abbonamenti! Da giovedì 7 ottobre 2021 alle 16 a sabato 9 ottobre 2021 alle 13 avranno diritto di prelazione gli abbonati della stagione 2019/20. Se rimarranno abbonamenti disponibili, lunedì 11 ottobre partirà la libera vendita.

Orari vendita abbonamenti. Dal lunedì al venerdì 16-19, sabato 10-13, domenica chiuso.

Tessere nominali e non cedibili. Gli abbonamenti sono nominativi e non potranno essere ceduti nemmeno ai membri della stessa famiglia.

Green pass e mascherine. L’accesso all’impianto sarà consentito solo ai possessori di Green pass dotati di mascherina (da indossare per tutto l’evento). All’ingresso del palas sarà verificata la regolarità dei certificati.

Sedute. La prelazione consentirà di acquistare in anticipo la tessera, ma non di mantenere il posto dell’ultimo abbonamento. In base alle normative di prevenzione sanitaria la metà delle sedute non potrà essere occupata.

Voucher. Chi nel 2020 ha richiesto il voucher di rimborso per il periodo di abbonamento non sfruttato nell’annata 2019/20 potrà usufruirne al momento dell’acquisto della tessera 2021/22.

La gradinata E. Settore escluso dalla campagna abbonamenti, in quanto interamente riservato ai tifosi di Lube nel Cuore.

La gradinata L. Posti non in vendita, in quanto riservati.

Tessera. In caso di furto, smarrimento o deterioramento, in base alle leggi vigenti la tessera di abbonamento non potrà essere sostituita.

Avvertimento. In caso di gare a porte chiuse per motivi legati alla pandemia e indipendenti dalla A.S. Volley Lube, l’abbonamento non consentirà l’accesso all’Eurosuole Forum. In caso di ingresso consentito a un numero di spettatori inferiore agli abbonamenti rilasciati, sarà la A.S. Volley Lube a definire le modalità di di accesso in base alle normative in essere per consentire a tutti di intervenire al maggior numero di match. Eventuali rimborsi saranno effettuati solo in caso di apposito Decreto Legge Ministeriale.

GLI ABBONAMENTI

– VIP (settore B): centralissimo dietro alle panchine. Parcheggio con ingresso riservato. 800 euro prezzo unico.

– PREMIUM (settori B): centralissimo dietro alle panchine. 600 Euro Intero e 480 Euro Ridotto.

– GOLD (settori A – C): laterali dietro alle panchine. 400 Euro Intero e 320 Euro Ridotto.

– TRIBUNA (settori G – H – I) dietro al primo arbitro: 350 Euro Intero e 280 Euro Ridotto

– GRADINATA: le varie gradinate 250 Euro Intero e 200 Euro Ridotto

– GRADINATA LNC (settore E riservato a “Lube nel Cuore”) nella parte centrale del lato corto del campo in zona ingresso: 200 Euro Intero e 160 Euro Ridotto

*PREZZO RIDOTTO: riservato a Under 18 e Over 65 (in tutti i settori)

I PREZZI DEI BIGLIETTI PER LE SINGOLE GARE

N.B.: La società si riserva la possibilità di modificare i prezzi per le gare più importanti della Regular Season e per le fasi dei Play Off di SuperLega e Champions League.

PREMIUM: 50 Euro Intero, 40 Euro Ridotto

GOLD: 40 Euro Intero, 32 Euro Ridotto

TRIBUNA: 30 Euro Intero, 24 Euro Ridotto

GRADINATA: 20 Euro Intero, 15 Euro Ridotto

*PREZZO RIDOTTO: riservato a Under 18 e Over 65 (in tutti i settori)

Info abbonamenti: lubevolley.it – 0733/1999422

