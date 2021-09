“Fragili e inimitabili,

Alzheimer Fest in viaggio”

«L’unico farmaco è la socialità»

MACERATA - Manuela Berardinelli, presidente Afam, ha presentato in Comune la manifestazione che si terrà da venerdì a domenica. Con lei il sindaco Parcaroli, la vice D'Alessandro e il presidente Irc Giuliano Centioni

di Iralba Murati

Macerata abbraccia con un’iniziativa le persone affette da Alzheimer .«Siamo la città amica delle persone con demenza, questo non è un semplice progetto, è uno stile di vita. Educhiamo un’intera comunità a diventare accogliente e comprensiva verso la fragilità» afferma Manuela Berardinelli, presidente dell’ associazione Afam Alzheimer Uniti Marche Odv, alla conferenza stampa tenutasi oggi a Macerata nella sala consiliare del Palazzo municipale in piazza della Libertà, per presentare il programma di un progetto “La nostra forza: fragili, inimitabili-Alzheimer Fest in viaggio” che celebra la giornata mondiale dell’Alzheimer attraverso tre giornate, ovvero: il 17,18 e 19 settembre dedicate alle persone fragili e affette da Alzheimer.

«Il titolo dell’iniziativa contiene la parola inimitabili, in questo termine è contenuta l’unicità della persona umana, anche quando essa perde i riferimenti cognitivi – spiega Francesca D’Alessandro vicesindaco ed assessore ai servizi sociali – Vogliamo attraverso queste tre giornate porre l’attenzione su questa malattia che purtroppo sta colpendo sempre più persone, non solo della fascia d’età più avanzata ma anche i più giovani. Vogliamo informare, supportando le famiglie che si trovano spaesate di fronte un proprio caro che vive questo tipo di difficoltà».

Le tre giornate mettono alla luce una realtà importante che coinvolge moltissime persone. Si vuole scongiurare l’isolamento dei malati di Alzheimer e delle loro famiglie ed invitare ad una buona convivenza perché come afferma Francesca D’Alessandro: «Il malato di Alzheimer perde l’orientamento cognitivo ma non di certo il suo mondo affettivo e la capacità di vivere a pieno la propria vita.»

I numeri di persone affette da Alzheimer sono in aumento, e bisogna muoversi verso la giusta direzione per non rendere le situazioni critiche ed ingestibili. Giuliano Centioni presidente Apsp Ircr Macerata dichiara: «La pandemia ha messo in luce l’immagine delle persone che sono rimaste isolate e non sapevano dove aggrapparsi. Le famiglie che a casa avevano persone affette da disturbi di qualsiasi tipo si sono trovate di fronte ad una dura realtà e da qui la lezione è quella che lo stato deve riconoscere l’Alzheimer e supportare le famiglie perché non tutti hanno la possibilità di assistere costantemente i propri cari, bisogna mettere a disposizione vari servizi per alleviare situazioni difficili. Questi saranno tre giorni molto significativi.»

C’è bisogno di educare i cittadini alla convivenza e sostenere i malati e le famiglie: «Capita spesso di essere a stretto contatto con persone affette da questa patologia – afferma il sindaco Sandro Parcaroli – So cosa vuol dire avere una persona in casa, nel mio caso mia madre, affetta da Alzheimer. Hanno bisogno di cura e vicinanza. La città amica delle persone con demenza è molto importante per il nostro territorio. Manuela Berardinelli mi ha raccontato che hanno portato delle persone con demenza al mare e alcuni di loro non ci erano mai stati, per loro è stato un sogno. Dobbiamo sostenerli».

Manuela Berardinelli con l’associazione Afam alzheimer uniti Marche Odv ha vissuto in prima persona un’esperienza in stretto contatto con persone affette da tale patologia e mostra di essere vicina a loro e contenta di aver contribuito a farli star bene durante una vacanza a Cesenatico, dichiara: «Ancora non esiste un farmaco che possa curare l’Alzheimer ma la comunità scientifica ha reso noto che la socialità cura, con effetti incredibilmente positivi. Avere una vita il più possibile normale non fa manifestare i disturbi comportamentali. Se si cambia atteggiamento nei confronti della demenza lo si cambia verso ogni forma di diversità. Queste tre giornate rappresentano una delle concretizzazioni della città amica. Il benessere della persona si costruisce nella quotidianità.»

Il progetto è stato ideato dal Comune di Macerata in collaborazione con l’Asur Marche, l’ambito sociale territoriale 15, l’azienda pubblica servizi alla persona “Ircr Macerata”, l’impresa sociale cambiamenti Srl e l’associazione Afam alzheimer uniti Marche Odv.

