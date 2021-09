Concorso biennale di poesia,

domenica le premiazioni

RECANATI - La quinta edizione, dal titolo “La ginestra e l’empia natura”, si chiuderà all’aula magna del Comune. Ha fatto registrare la più alta partecipazione di poeti provenienti da ogni parte d'Italia

La quinta edizione del concorso biennale di poesia “Città di Recanati” dal titolo “La ginestra e l’empia natura” si chiude con la cerimonia di premiazione, in programma domenica 19 settembre alle 16 all’aula magna del Comune. Inserita a conclusione delle celebrazioni per i 200 anni de “L’Infinito” leopardiano, l’edizione del 2021 ha fatto registrare la più alta partecipazione di poeti provenienti da ogni parte d’Italia (100 poeti, 90 poesie in lingua italiana e 18 in dialetto). “La ginestra” è stata scelta come simbolo di speranza e coraggio ai tempi del Covid e il passaggio da “L’Infinito” alla ginestra vuole rimarcare questo particolare periodo di vita. Presidente della giuria esaminatrice è il professor Guido Garufi. Madrina del concorso invece la poetessa italo-francese Maria Salamone, la quale ha decretato il vincitore del premio speciale “Mario Ruffini”. I premi per i vincitori dell’edizione 2021 sono stati realizzati dagli studenti del Liceo artistico “Cantalamessa” di Macerata. Alla cerimonia saranno presenti il sindaco Antonio Bravi, con l’assessore a Cultura, Turismo, Trasporto pubblico Rita Soccio, il segretario generale della Cisl Marche Sauro Rossi e il segretario generale regionale della Cisl pensionati Dino Ottaviani. Prevista anche la presenza di esponenti di Regione, Provincia e Anteas Nazionale, i quali hanno concesso il patrocinio. L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria al numero 3714561419 tutte le mattine dalle 9 alle 12. Le attività si svolgeranno nel rispetto delle misure anticovid.

