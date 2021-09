Civitanova classica,

spazio ai giovani

RASSEGNA - Sabato 11 settembre spettacolo con l'Orchestra d'archi delle Marche al Chiostro di Sant'Agostino

8 Settembre 2021 - Ore 11:12 - caricamento letture

Dopo la serata indimenticabile all’Ippodromo Mori con l’Orchestra Fiati di Ancona sabato 11 settembre, con inizio alle ore 18.30, torna Civitanova Classica Piano Festival con uno dei suoi appuntamenti cardine: lo Spazio Giovani. Presso il chiostro di Sant’Agostino a Civitanova Alta saranno protagonisti nuovamente i ragazzi dell’Orchestra d’Archi del Marche Music College di Senigallia, un’orchestra di giovani provenienti da scuole e conservatori di Marche e Abruzzo che si formano in modo innovativo, trattando non solo repertori classici ma anche musica per immagini e colonne sonore originali, con un programma che spazia da Haydn a Bartòk. A dirigerli sarà il violinista osimano Alessandro Marra. Accanto a loro durante la serata ci sarà l’esibizione al pianoforte della diciassettenne Elisa Conestà, originaria di Montecosaro ma attualmente residente a Pesaro dove frequenta il quarto anno del liceo linguistico e contemporaneamente il conservatorio “Rossini” nella classe del Maestro Lorenzo Di Bella. L’evento è in collaborazione con la biblioteca “Zavatti”, partner della serata l’istituto di credito cooperativo Banco Marchigiano. Biglietto unico 5 euro acquistabile in tutti i punti vendita del circuito Ciaotickets.

