Le immagini di Fiastra

nel libro fotografico

di Gianfranco Pensa

SCATTI - Il volume è stato donato dall'autore all'amministrazione comunale. Le foto raccontano entroterra montano maceratese prima del terremoto

24 Agosto 2021 - Ore 16:20 - caricamento letture

Il libro di Gianfranco Pensa dedicato alle Marche. Un bel volume fotografico, che racconta attraverso le immagini l’entroterra montano maceratese immortalato prima del terremoto, è stato donato qualche giorno fa dall’autore all’amministrazione comunale di Fiastra. Il fotografo, infatti, che ha vissuto tra Torino e Milano e che ora risiede nei dintorni di Lucca, è sposato con Franca Santini, originaria di San Martino, di Fiastra dove la coppia ha da sempre trascorso il periodo estivo. Fiastra e le sue frazioni costituiscono il soggetto di gran parte degli scatti contenuti nel libro. Il volume è diviso in tre capitoli: “Borghi e città”, “Chiese ed Abbazie” ed un ultima sezione dal titolo “Come eravamo”. Il primo capitolo raccoglie gli scatti di tante frazioni del Comune immortalate prima del terremoto, mentre il secondo è una rassegna completa dei luoghi di culto più significativi del nostro entroterra. L’ultimo capitolo è poi una vera e propria “chicca”, tratta dall’archivio personale del fotografo, dedicata ai volti storici di alcuni personaggi della vallata che tutti i fiastrani ricordano con affetto. Gianfranco Pensa è ora alle prese con un altro lavoro fotografico dedicato al territorio di Fiastra e ai suoi dintorni, un lavoro documentale che mostrerà il territorio ancora afflitto dalle ferite del sisma del 2016. «Al fotografo va il sentito ringraziamento dell’amministrazione comunale per il dono, graditissimo, ricevuto e per l’affetto che mostra nei confronti del nostro territorio che da molti anni lo ospita per il periodo estivo», conclude il comune di Fiastra.

