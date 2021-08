“Salute in cammino”,

si parte dai Giardini Diaz

MACERATA - Appuntamento con la passeggiata sportiva martedì alle 21,30

22 Agosto 2021

E’ entrato nel vivo il progetto “Salute in cammino Macerata” il cui prossimo appuntamento è previsto per martedì 24 agosto alle 21,30 dalla rotonda dei Giardini Diaz. “Salute in cammino” è una iniziativa organizzata dall’Us Acli Marche, dall’Us Acli provinciale di Macerata, dalla Scuola italiana di camminata sportiva e dall’Asd Green Nordic Walking col patrocinio dell’amministrazione comunale di Macerata, e realizzato grazie ad un contributo di Coop Alleanza 3.0. Nel mese di agosto, in coincidenza con il periodo di ferie di molte persone, le camminate si svolgono solo il martedì (quella successiva ci sarà il 31 con partenza dal parcheggio Oasi zona Cappuccini) ma da settembre l’iniziativa tornerà al programma iniziale con due iniziative che partono da varie zone della città. Durante le camminate sono applicati il protocollo e le linee guida nazionali di contenimento per il Covid. Si consigliano abbigliamento e calzature comode, di portare una bottiglietta d’acqua ed una torcia. La partecipazione è gratuita. Per ulteriori informazioni si possono consultare il sito www.usaclimarche.com, la pagina Facebook “Unione Sportiva Acli Marche” oppure chiamare il numero 3482407754.

