CALCIO - La squadra pugliese, da poco ripescata in Serie C, si sta allenando al campo sportivo di Pioraco e sta alloggiando a Sefro, dove rimarrà fino a domani

La Fidelis Andria 2018, squadra pugliese da poco ripescata in Serie C, sta svolgendo il ritiro pre campionato a Pioraco e sta alloggiando nell’albergo ristorante Da Faustina, nella vicina Sefro. La società del presidente Aldo Roselli rimarrà nell’alto maceratese fino a domani 14 agosto, poi rientrerà al Sud in vista dell’esordio stagionale in Coppa Italia contro il Bari al San Nicola. La formazione di mister Luigi Panarelli, arrivata terza in classifica nel passato campionato di Serie D, ha perso 2 a 1 la finalissima playoff contro il Picerno, club della Basilicata, ma è stata ripescata in seguito alle esclusioni di diverse società professionistiche, tra cui la Sambenedettese, la quale aveva iniziato il ritiro pre campionato proprio a Sefro. Al momento, a Pioraco, con la Fidelis Andria si stanno allenando solo sedici giocatori: sarà compito del direttore sportivo Alessandro Degli Esposti completare la rosa che parteciperà al prossimo torneo nel girone C.

