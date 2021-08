«Turismo in crescita a Macerata,

+23% di presenze rispetto al 2020»

I DATI del Sistema museo forniti dal Comune: registrati 7036 visitatori a fronte dei 5417 dell'anno scorso. L'assessore Sacchi: «Siamo entusiasti di incontrare ogni giorno per le vie della nostra città centinaia di turisti alla scoperta delle eccellenze storiche, culturali e enogastronomiche che la caratterizzano»

«Nonostante l’emergenza sanitaria e le prescrizioni imposte dalla normativa anti-Covid, Macerata con il suo patrimonio artistico-culturale si riconferma una destinazione turistica ambita da migliaia di visitatori». E’ quanto dichiara l’amministrazione comunale di Macerata, che commenta i dati forniti da Sistema Museo. «Rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente, si registra un incremento dell’affluenza turistica pari al 23,1%, per un totale di 7036 visitatori a fronte dei 5417 del 2020 – continua – A questi si aggiungono i 1230 visitatori che dal 2 all’8 agosto si sono recati all’Arena Sferisterio (745 ingressi) e ai Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi (485 ingressi)». «Siamo entusiasti di incontrare ogni giorno per le vie della nostra città centinaia di turisti alla scoperta delle eccellenze storiche, culturali e enogastronomiche che la caratterizzano – interviene l’assessore al Turismo Riccardo Sacchi -. Nonostante l’emergenza sanitaria, nei soli mesi di giugno e luglio sono stati registrati 7036 visitatori, 1600 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e di questo siamo molto orgogliosi. Frutto di un intenso lavoro da parte di tutta l’Amministrazione, impegnata nell’organizzazione di grandi eventi quali Musicultura, Macerata Racconta, Sferisterio Live, Artemigrante».

In particolare, i Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi hanno accolto 2954 visitatori, che hanno avuto l’opportunità, oltre che di godere delle bellezze storiche e architettoniche del Palazzo, anche di apprezzare le opere dell’artista Tullio Crali nella mostra “Tra cielo e terra”, in esposizione fino al 30 agosto, e di immergersi nell’arte contemporanea di “The Flying Dutchman”, mostra di Fabrizio Cotognini allestita, fino al 30 ottobre, tra le sale del piano nobile dei Musei per celebrare i 100 anni dalla prima rappresentazione lirica dell’Aida allo Sferisterio. «Nei due mesi di giugno e luglio l’Arena Sferisterio ha richiamato ben 4082 visitatori – aggiunge il Comune – Un numero destinato a crescere anche sulla scorta dei grandi eventi che continueranno ad animare la città ad agosto. A trainare il flusso, oltre al Macerata Opera Festival, anche la rassegna Sferisterio Live, che dopo il debutto emozionante con Diodato e il concerto di Max Gazzè, porterà in arena altri protagonisti della scena musicale italiana come Francesco De Gregori e Antonello Venditti. Sempre in base ai dati forniti da Sistema Museo, quasi il 90% dei visitatori proviene dal nord Italia: Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, come da tradizione, sono le regioni che più di altre fanno registrare ingressi nelle strutture cittadine. L’emergenza sanitaria si fa sentire sugli arrivi dall’estero: tra questi spiccano l’Inghilterra, la Germania, l’Olanda, il Belgio e l’est Europa. L’offerta turistica si amplia con nuovi servizi. Per tutto il mese di agosto l’Infopoint Macerata, in piazza della Libertà, sarà aperto tutti i giorni, incluso il lunedì, dalle 10 alle 19 e il venerdì dalle 10 alle 23».

