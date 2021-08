Ricaricare l’auto elettrica?

Ci pensa Autobella sas (Foto)

CIVITANOVA - Goffredo Benedetti, pioniere del metano in città, ha inaugurato il primo punto per la ricarica di vetture elettriche. Quattromila metri quadrati con autolavaggio, noleggio, ebike e fotovoltaico. Taglio del nastro con il sindaco Ciarapica e l’assessore regionale Borroni

E’ stato un pioniere quando nel 1974 ha aperto la sua attività, il primo rifornimento di metano di Civitanova che tuttora è in funzione in via Fontanelle. Da allora Goffredo Benedetti non ha mai smesso da imprenditore di guardare avanti e oggi la prospettiva ha il colore verde dell’alimentazione elettrica e il blu del fotovoltaico.

Ha inaugurato ieri mattina Autobella sas, il primo point privato di alimentazione per auto elettriche. La struttura sorge in via Fontanelle, vicino all’Eurospin, e si estende per 4000 metri quadrati in cui sono presenti anche box per l’autolavaggio e due sistemi di lavaggio semi automatici di cui uno “all’americana” che consente di lavare la propria auto con un sistema di spazzole tecnologicamente avanzato in soli 90 secondi. Una scelta di vita quella della famiglia Benedetti e del capostipite Goffredo che, iniziata quasi 50 anni, non dà segni di stanchezza. Anzi, pur nel delicato momento economico, rinforzata dai figli Luca e Danilo, la società ha deciso di investire sul settore della green economy. Grazie ad un cofinanziamento della Regione Marche per investimenti legati alle risorse energetiche alternative l’impresa ha riqualificato un piazzale di proprietà e realizzato l’impianto in funzione in parte da oggi e a pieno regime dal 3 agosto. Questa mattina alla presenza del sindaco Fabrizio Ciarapica e del consigliere regionale Pierpaolo Borroni è avvenuto il taglio del nastro.

«Era il sogno di nostro padre – commentano Luca e Danilo Benedetti – riuscire ad innovare proiettandosi nel futuro come aveva fatto anni fa quando aveva aperto il primo rifornimento di metano. Da allora abbiamo gestito e realizzato numerosi impianti in tutte le Marche. Allora la scommessa era puntare sul metano rispetto all’alimentazione a benzina, oggi puntiamo sull’elettrico». La struttura ha a disposizione 4 attacchi a 22 kilowatt e 2 attacchi da 59 kilowatt che sono autosufficienti. Tutto l’impianto infatti è alimentato con fotovoltaico installato su pannelli. All’interno del piazzale anche 8 box di autolavaggio fai da te, otto punti di aspirazione e due autolavaggi semiautomatici. Innovativa anche la possibilità di noleggiare bici elettriche incentivando una mobilità sostenibile. Progettista dell’impianto è stato David Cesarini e a realizzarlo l’impresa Effe Emme edilizia. «Voglio ringraziare la famiglia Benedetti – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica al taglio del nastro – che con questa attività ha riqualificato un’area che era abbandonata, dotandola anche di illuminazione e rendendola quindi più sicura. Mi piace che sia un’attività improntata all’ ecosostenibilità e green, un’impresa moderna e al passo coi tempi, sostenibile e che consente di fare un salto in avanti. Civitanova sta crescendo molto anche grazie a imprenditori come loro che credono nella città e portano servizi aggiuntivi».

