Riapre la chiesa di San Silvestro,

era chiusa dal sisma del 2016

CAMERINO - Grande gioia nella comunità della frazione di Campolarzo. Messa domenicale alle 11,30

31 Luglio 2021 - Ore 19:47 - caricamento letture

Riapre la chiesa di San Silvestro Papa. Torna la messa nella chiesa della frazione Campolarzo di Camerino, chiusa dal 2016 in seguito ai danni subiti dai terremoti di agosto e ottobre. Domani, domenica primo agosto, alle 11,30 la chiesa riapre le porte in presenza del sindaco di Camerino, Sandro Sborgia, e dell’architetto Rosella Bellesi della Soprintendenza archeologica di Belle arti e paesaggio delle Marche. Attesi alla messa di domani anche tanti residenti delle vicine Valdiea, San Marcello, Sfercia, San Luca, Varano e i territori limitrofi per ascoltare la messa di don Mario Scuppa. La comunità di Campolarzo ringrazia inoltre l’ingengere Stefano Scuppa e l’architetto Pierluigi Salvati (ora in pensione). Gratitudine anche e soprattutto per don Mario, grazie al cui impegno tornerà nella diocesi di Camerino la chiesa di San Silvestro con i suoi tesori: innanzitutto il prezioso affresco di scuola De Magistris della seconda metà del XVI secolo, con raffigurazione del Cristo in croce, con ai lati appunto San Silvestro Papa e S. Venanzio, che reca sul palmo una suggestiva raffigurazione della città di Camerino, una preziosa immagine di evidente tradizione medievale. E poi il dipinto dedicato a Santa Maria del Carmine e San Giovanni Battista, dedicato nel 1617 da parte dei nobili don Antonio e don Pietro Sante Cucchiaroni, padre e figlio, della celebre famiglia che tanti beni possedeva in questa parte della Val di Chienti e del territorio camerte sin dall’età medievale.





