All’ex sindaco Grifantini

dedicata un’aula

del palazzo delle Marche

REGIONE - L'Ufficio presidenza ha accolto la richiesta di intitolare una delle due stanze per le riunioni consiliari all'avvocato di Camerino scomparso nel 2007

29 Luglio 2021 - Ore 16:43

Un’aula del palazzo delle Marche di Ancona intitolata all’avvocato Emanuele Grifantini, scomparso nel 2007 e sindaco di Camerino per diversi anni e in seguito assessore regionale alla Sanità. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale delle Marche ha accolto all’unanimità la proposta avanzata dal vice presidente Gianluca Pasqui di intitolare una stanza del palazzo (una delle due aule istituzionali dedicate alle riunioni delle commissioni consiliari), alla memoria dell’avvocato Grifantini. Si tratta di un «uomo di vastissima cultura e politico di grande spessore, è stato negli anni un vero e proprio punto di riferimento per quel territorio montano verso il quale nutriva un amore profondo e un fortissimo attaccamento e per il quale ha combattuto fino all’ultimo battaglie importantissime come, ad esempio, quella per il mantenimento del tribunale» si legge in una nota. «In primo luogo si rende omaggio a una delle figure più importanti del panorama politico regionale recente – ha detto Pasqui -. Inoltre, con questo atto, si conferma l’attenzione verso la popolazione dell’entroterra maceratese che ormai da troppi anni vive una situazione di grande disagio per una serie di situazioni che ben si conoscono».

