“Pontelatrave-Fiordimonte”,

intervento da 510mila euro

VALFORNACE - Approvato dalla Provincia il progetto esecutivo, riguarda un tratto di cento metri dove c'era stata una frana

23 Luglio 2021 - Ore 17:52 - caricamento letture

Intervento da 510mila euro sulla provinciale 99 “Pontelatrave-Fiordimonte”. Il presidente della provincia di Macerata Antonio Pettinari ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di ripristino del corpo stradale di questa arteria, danneggiata dal sisma del 2016. L’intervento, inserito nel sesto stralcio del programma dei lavori di ricostruzione, riguarda un tratto di cento metri al chilometro 1,550 (nel territorio di Valfornace), dove c’era stata una frana della scarpata di valle. La provincia di Macerata, d’intesa con il soggetto attuatore, l’ingegner Fulvio Soccodato, ha deciso di procedere per risolvere le criticità e sistemare la strada con la realizzazione di un’opera di sostegno a valle, che possa dare stabilità, funzionalità e sicurezza all’infrastruttura. Il progetto, pertanto, prevede la realizzazione di una serie di pali, distanti un metro l’uno dall’altro e collegati in testa da una trave di cemento armato. Successivamente, sulla parte superiore, saranno installate le barriere di sicurezza in corten. «È necessario eseguire tali lavori – dichiara Pettinari – per garantire la messa in sicurezza e il ripristino urgente e indifferibile della viabilità danneggiata dal sisma. Per questo cantiere prevediamo di mantenere la circolazione a senso unico alternato per entrambi i sensi di marcia. Il costo dell’intervento viene finanziato con le risorse individuate per la gestione emergenziale, previste nel programma del soggetto attuatore all’Anas, ed erogate dalla regione Marche di recente, in quanto inserite nel penultimo stralcio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA