Silvano Gattari nella presidenza

di Cna Pensionati Marche

L'ASSEMBLEA ELETTIVA lo ha scelto come rappresentante di Macerata. L'organo regionale sarà presieduto da Giancarlo Sperindio. In Assemblea nazionale anche Maurizio Dignani di Tolentino

21 Luglio 2021

Cambio della guardia in Cna. L’assemblea elettiva Cna Pensionati Marche ha eletto presidente Giancarlo Sperindio. Come nuovo componente della presidenza, in rappresentanza di Macerata, Silvano Gattari, che andrà così di diritto anche in Direzione nazionale. In Assemblea nazionale Cna Pensionati anche Maurizio Dignani di Tolentino. All’incontro marchigiano hanno partecipato la senatrice Anna Maria Parente, presidente della commissione Sanità del Senato, il direttore generale dell’Inrca, Gianni Genga, e il presidente nazionale di Cna Pensionati, Giovanni Giungi.

L’associazione rappresenta oltre 16mila pensionati marchigiani associati dell’artigianato e del lavoro autonomo di cui 1.675 di Macerata. Numeri che mettono le Marche al quarto posto tra le regioni italiane, dopo Emilia Romagna, Toscana e Sicilia. Un marchigiano su quattro ha più di 65 anni. Tra vent’anni gli over 65 saranno il 34 per cento della popolazione per arrivare al 36,1 per cento nel 2050. Le Marche sono quindi una regione che nei prossimi anni dovrà fare i conti con le politiche sociali e sanitarie per gli anziani. Una necessità ineludibile, resa tragicamente evidente dalla pandemia; con il Covid, infatti, sono emerse tutte le carenze nell’assistenza sanitaria per gli anziani e le persone fragili. Al centro del dibattito dell’assemblea i temi cari al raggruppamento di interesse, telemedicina e sanità sul territorio. Sono 144 mila i marchigiani non autosufficienti, soprattutto anziani. Di questi, 8 mila vengono seguiti all’interno di strutture sociosanitarie, 14 mila dal servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), quasi 30 mila dalle “badanti”, mentre tutti gli altri sono a carico dei Caregiver familiari. Cna Pensionati Marche, in occasione dell’assemblea elettiva regionale, ha presentato il progetto Car.Ma Caregiver Marche: «Questo progetto CNA – ha affermato Silvano Gattari – ha lo scopo di migliorare l’informazione tra gli anziani attraverso l’apertura di Sportelli Informativi per il supporto alle famiglie di anziani e disabili. Vuole essere un aiuto pratico e concreto per la gestione dei problemi pratici legati alla non autosufficienza e, contemporaneamente cercare di far rete con le istituzioni e altri soggetti come medici di famiglia, case di riposo e farmacie. L’idea è anche di promuovere e avviare nuovi servizi, esperienze, pratiche in grado di sostenere il carico assistenziale dei Caregiver». Gattari sottolinea quindi gli impegni della presidenza per i prossimi anni: «Cna pensionati si propone di creare un’ampia coalizione nella società marchigiana, per sensibilizzare istituzioni e forze politiche, al fine di promuovere la costruzione di un sistema di servizi socioassistenziali, fortemente integrato con la sanità, per far diventar la casa dei pazienti il principale luogo di cura. L’obiettivo è quello di curare a casa almeno il 10% degli anziani marchigiani entro il 2026, un traguardo ambizioso se pensiamo che oggi si raggiunge appena il 4%».

