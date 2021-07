Viaggio intorno alla tradizione,

l’organetto di Cippitelli

e gli stornelli creati dal vivo

MACERATA - Il quarto appuntamento dedicato alla cultura e alla tradizione marchigiana, nato da una collaborazione tra Hab e l'Antica Norcineria Rapari, in programma domani alle 19,30

Prosegue il viaggio intorno alla tradizione maceratese. Il progetto, che ha avuto il suo inizio lo scorso 14 maggio e che si è articolato in una serie di 4 appuntamenti dedicati alla cultura e alla tradizione marchigiane e maceratesi, è nato da una collaborazione tra Hab e l’Antica Norcineria Rapari. Con l’obiettivo di raccontare la tradizione del salame spalmabile, arricchendola con note di innovazione, si è proposta una vera e propria rivoluzione in tavola. In ogni evento abbiamo goduto della componente eno-gastronomica unita a quella culturale. Gli appuntamenti sono volti a sottolineare l’importanza delle tradizioni, dalla tavola al tramandare oralmente racconti, aneddoti e cultura contadina, alla base della cultura delle Marche, gustando prelibatezze e ascoltando ottima musica. Ospite di questo venerdì alle 19.30, Federico Cippitelli, noto talento dell’organetto, che ha iniziato a suonare da quando aveva 11 anni, ed esperto di musica popolare. Sempre attento a cogliere consigli e preziose tradizioni tramandate dagli anziani, ora insegna a suonare l’organetto ed è maestro di danze popolari. Diletterà i partecipanti con stornelli marchigiani inventati per l’occasione, secondo l’ispirazione del momento. Per prenotare l’aperitivo, chiamare Hab al numero tel:3792158311

