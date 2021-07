Macerata Racconta,

le modifiche al programma

EVENTI - “Marche andata e ritorno” in programma domani sera annullato, l’appuntamento di sabato 3 luglio con Aldo Nove e la sua opera “Franco Battiato” (Sperling & Kupfer) spostato a lunedì 5 luglio

1 Luglio 2021 - Ore 15:52 - caricamento letture

Due importanti modifiche al programma di Macerata Racconta 2021. Il previsto appuntamento con “Marche andata e ritorno” del trio Edoardo Camurri, Pietro Del Soldà, Michele De Mieri in programma domani, venerdì 2 luglio alle 21.15 al Bper Forum di piazza Vittorio Veneto è stato annullato per l’ improvvisa indisponibilità di uno dei tre protagonisti. La seconda modifica riguarda l’appuntamento di sabato 3 luglio con Aldo Nove e la sua opera “Franco Battiato” (Sperling & Kupfer). Per un imprevisto impegno dell’autore l’incontro è spostato a lunedì 5 luglio alle ore 18 agli Antichi Forni.

