Tumore ginecologico,

a Civitanova check up gratuiti

IL REPARTO aderisce alla Giornata di prevenzione nazionale per le donne over 55 il prossimo 29 giugno. Nel primo pomeriggio convegno online per conoscere carcinoma endometriale e prevenirlo. Visite gratuite anche al Salesi di Ancona

25 Giugno 2021 - Ore 18:23 - caricamento letture

E’ la neoplasia più frequente nelle donne in menopausa, a Civitanova una giornata di prevenzione del carcinoma endometriale. Visite di controllo gratuite su prenotazione. L’unita operativa di ginecologia e ostetricia dell’ospedale diretta dal primario Filiberto Di Prospero aderisce all’Open day della Fondazione Onda. In streaming convegno online per riconoscere i sintomi della neoplasia e combatterla in maniera precoce. La giornata è quella del 29 giugno ed è dedicata alle donne over 50. Il carcinoma endometriale rappresenta la terza neoplasia più diffusa nella popolazione femminile tra i 50 e i 69 anni e per debellare questa malattia la conoscenza dei sintomi e l’informazione si sono rivelati importanti fattori. Per questo il reparto ha deciso di dedicare la mattina del 29 giugno, dalle 8.30 alle 12.30 ad un check up gratuito. Sarà possibile effettuare una visita ginecologica con controllo ecografico prenotando al numero 0733823054 dalle 8 alle 20 dei giorni feriali. Sempre il prossimo 29 giugno nel pomeriggio si svolgerà invece un momento di formazione online dalle 13 alle 14 con una conferenza dedicata a tutta la popolazione femminile over 50 nel corso della quale si spiegherà come riconoscere il tumore dell’endometrio e sarà possibile porre domande agli esperti. Il link per accedere è https://bit.ly/3wYwpev

Ad Ancona, invece, gli Ospedali Riuniti e la Fondazione hanno aderito all’ (H)-Open Day di Ginecologia Oncologica organizzata da Fondazione Onda Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere la corretta informazione sulle strategie di prevenzione e sulle nuove possibilità terapeutiche che consentono di migliorare la qualità della vita delle pazienti nonché facilitare l’accesso alla diagnosi precoce nell’ambito dei principali tumori ginecologici a carico di utero e ovaie. Nella giornata del 29 giugno le donne che lo desiderano potranno usufruire di visite, consulti ed esami strumentali gratuiti. Le visite si terranno nel presidio ospedaliero Salesi di via Corridoni, 11. Tutte le prenotazione sono possibili mediante l’utilizzo della piattaforma Pre-Nota indicata nella homepage del sito www.ospedaliriuniti.marche.it, fino ad esaurimento delle disponibilità.

