Visita guidata a Palazzo Torri

“animata da nobili presenze”

MACERATA - Appuntamento per domenica 27 giugno, il pubblico viaggerà negli ambienti di uno dei più antichi edifici del capoluogo rivivendone i fasti di un tempo

23 Giugno 2021 - Ore 15:31 - caricamento letture

L’associazione di promozione sociale “Quam Pulchra Es”, in collaborazione con le Guide Turistiche delle Marche e il patrocinio del Comune di Macerata, propongono, per domenica 27 giugno, l’apertura straordinaria di Palazzo Torri, uno dei più antichi di Macerata, per una visita guidata “animata da nobili presenze” per un’emozionante immersione nella storia. Il palazzo riprenderà vita e il pubblico, accompagnato da una delle guide turistiche delle Marche, viaggerà negli ambienti del palazzo rivivendone gli antichi fasti. Una narrazione storica, itinerante, supportata dalla presenza di figuranti, attori e musicisti in abiti d’epoca che teatralizzeranno quanto narrato. Teatro, musica e danza si intrecceranno, sotto le volte affrescate dei saloni, per restituire, agli occhi dello spettatore, le sensazioni sopite tra le pieghe del tempo. Gli ambienti che hanno ospitato Illustri personaggi della Storia torneranno a splendere come all’epoca napoleonica. La visita a Palazzo Torri avverrà per gruppi alle 15 – 16,30 – 18.. L’evento è a pagamento con prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni 3803674415 – 3392969228.

