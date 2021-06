Torna la Hill Run,

domenica si corre a Civitanova

GARA PODISTICA giunta alla terza edizione, cambia il tracciato: non più collina, ma lungomare che diventa chiuso al traffico dalle 6 alle 10

18 Giugno 2021 - Ore 12:36 - caricamento letture

Torna la Hill Run, si corre domenica 20 giugno. Giunta alla terza edizione dopo lo stop forzato lo scorso anno a causa del Covid la gara podistica di 10 km Fidal è aperta ai soli tesserati ed inserita nel calendario nazionale. Cuore della gara (partenza e arrivo) è la pista d’atletica dello stadio comunale di Civitanova. La competizione si snoda su un percorso interamente pianeggiante in quanto gli atleti percorreranno il lungomare sud, molo, lungomare nord e ritorno al contrario. Una gara velocissima che sarà accompagnata da musica dal vivo con postazioni fisse lungo il percorso e due ristori. La Delta Motors Hill Run è organizzata dalla Palestra Onlyou e Radio Linea n. 1 in stretta collaborazione con l’Atletica Civitanova e con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Civitanova Marche. Saranno rispettate tutte le norme anticovid, misurata temperatura e mantenuto il distanziamento sociale. Sono tante le persone iscritte locali e dei paesi limitrofi, ma soprattutto tanti da fuori regione. Per l’occasione, domenica scatta il divieto di sosta e di fermata dalle 6 alle 10 e il divieto di transito per tutti i veicoli sul percorso della manifestazione podistica

