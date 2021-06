Coppia di cavalieri d’Italia

dà alla luce quattro pulli

in un lago artificiale

MONTELUPONE - I due volatili hanno nidificato e portato felicemente a termine la cova e la relativa schiusa

17 Giugno 2021 - Ore 12:00 - caricamento letture

Dopo aver trascorso l’inverno 2019 per la prima volta nelle Marche, esattamente a Montelupone, quest’anno, nella stessa località, una coppia di cavalieri d’Italia hanno nidificato e portato felicemente a termine la cova e la relativa schiusa di quattro pulli in un laghetto artificiale ripristinato per l’attività venatoria. Il presidente provinciale della federazione italiana della caccia Nazzareno Galassi precisa che «in provincia di Macerata non vi sono importanti ed estese zone umide naturali idonee alla nidificazione di questa specie, ma il ripristino di alcuni laghetti artificiali lungo le aste fluviali, da parte dei cacciatori, ha permesso di ricreare tali ambienti umidi idonei alla sosta della fauna selvatica acquatica. Un ringraziamento ai soci Federcacciatori di Montelupone e al loro lavoro quotidiano di manutenzione che ha permesso la realizzazione di questo importante evento. Un plauso anche alla regione Marche che ha autorizzato il piano di controllo per i corvidi (gazza e cornacchia grigia) permettendo di tutelare la nidificazione del cavaliere d’Italia, evitando la predazione da corvidi nei luoghi di intervento previsti dal piano stesso – conclude Nazzareno Galassi -. È auspicabile per il prossimo anno un’integrazione che permetta il controllo di tutte quelle aree interessate alla nidificazione del cavaliere d’Italia e del fratino, due specie di elevato valore conservazionistico, al fine di tutelari nel delicato periodo riproduttivo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA