Le origini del fascismo

nel nuovo libro di Mirko Grasso

MACERATA - Il volume sarà presentato giovedì 10 alle 20,45 all'Asilo Ricci. Interverranno Marco Sigona e il professor Francesco Rocchetti dell’istituto Gramsci delle Marche

9 Giugno 2021

Capire le origini del fascismo attraverso le parole di un lucido e appassionato Giacomo Matteotti. Si terrà giovedì 10 alle 20,45 all’Asilo Ricci di Macerata, organizzata dall’associazione Macerata Rinnova, la presentazione del libro Giacomo Matteotti. Il fascismo tra demagogia e consenso. Scritti 1922-1924 curato dal professor Mirko Grasso. Insegnante dell’istituto Giuseppe Garibaldi di Macerata, storico, socio della fondazione Rossi–Salvemini e dell’Animi per la Donzelli, Grasso ha pubblicato Costruire la democrazia, che nel 2015 ha ricevuto la segnalazione speciale al Premio Matteotti, e ha curato la riedizione di Mussolini diplomatico di Gaetano Salvemini nel 2017.

Attraverso gli scritti del giovane deputato analizzati in questo volume, si mettono in evidenza i pericoli e le azioni antidemocratiche denunciate già negli anni dell’esordio del fascismo. Emerge di Matteotti un tenace spirito politico, un ritratto umano caratterizzato da passione, intuizione, ironia. Una figura che tutti noi possiamo riscoprire attraverso le sue parole, quelle affidate alla stampa e all’aula parlamentare negli ultimi anni di battaglie, e raccolte pochi mesi dopo la sua morte. Parole precise, dirette, solidamente ancorate ai fatti, alle cifre, ai dati che la propaganda fascista tenta di camuffare. L’analisi compiuta da Matteotti, e resa esplicita negli scritti, è un fondamentale contributo per comprendere la genesi del fascismo. Interverranno Marco Sigona, presidente dell’associazione culturale Macerata Rinnova, e il professor Francesco Rocchetti dell’istituto Gramsci delle Marche. Il dialogo sarà animato da alcune letture tratte dal volume ed eseguite da Fabio Tartuferi.

