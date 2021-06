Arrivano i 6 giorni della Controra

con Cuccarini, Subsonica, Antonella Ruggiero

Colapesce-Dimartino parlano di Battiato

SPETTACOLI - Dal 14 al 19 giugno una serie di appuntamenti in diversi punti del centro di Macerata. Ricco il menù degli ospiti e tanta musica. Si parte con il concerto di Beatrice Antolini

7 Giugno 2021 - Ore 15:43 - caricamento letture

Tempo di Controra a Macerata: dal 14 al 19 giugno si svolgeranno una serie di incontri e di spettacoli nel segno di Musicultura (con le serate finali del 18 e 19 giugno allo Sferisterio). La controra accompagnerà la fase finale della kermesse musicale con tanti ospiti da Enrico Ruggeri, Irene Grandi, Marisa Laurito, Antonella Ruggiero.

Primo appuntamento il 14 giugno con il concerto della maceratese Beatrice Antolini alle 21 in piazza Vittorio Veneto. La cantante sarà accompagnata da Donald Renda (batteria) e Andrea Torresani (basso).

15 GIUGNO – Alle 18 nel cortile del palazzo comunale incontro con la poetessa Maria Grazia Calandrone, vincitrice di numerosi premi per la poesia. Sempre il 15 giugno alle 18,45 nel cortile di palazzo Buonaccorsi Lorella Cuccarini sarà la protagonista di “Le parole che non ti ho detto”, un format di Vincenzo Galluzzo, e racconterà i retroscena della carriera. Alle 21 in piazza Vittorio Veneto John Vignola di Rai Radio1 presenterà “A tu per tu” con Colapesce-Dimartino, i due cantautori parleranno di Franco Battiato con “La meravigliosa leggerezza di essere Franco Battiato”.

16 GIUGNO – Alle 18 nel cortile del palazzo comunale omaggio a Fred Buscaglione nell’anniversario dei 100 anni dalla sua nascita “Fred Buscaglione e Leo Chiosso, tra swing e noir” con lo scrittore Enrico Pandiani e Valerio Calzolaio, condotto da Marco Maestri. Alle 18,30 nel cortile di Palazzo Conventati la giornalista e conduttrice tv Benedetta Rinaldi, volto simbolo delle fortunate trasmissioni “Uno Mattina” ed “Elisir”, sarà la protagonista di “Le parole che non ti ho detto”, format di Vincenzo Galluzzo.

Alle 18,45 nel cortile di palazzo Buonaccorsi Enrico Ruggeri, conduttore di Musicultura, incontrerà il pubblico per un emozionante viaggio a ritroso nel tempo “Il vento del ’68: gioventù politica, musica, amori”. Alle 21 in piazza Vittorio Veneto tra gli appuntamenti più attesi della settimana il concerto degli 8 vincitori di Musicultura 2021, con Brugnano, Caravaggio, Ciao sono Vale, Elasi, Lorenzo Lepore, Luk, Mille, The Jab.

17 GIUGNO – Alle 18 al Giro Lab di piazza Mazzini incontro con l’autore e giornalista vincitore di numerosi riconoscimenti Mauro Covacich. Un’autobiografia atletica che attraversa i suoi romanzi, la vita personale, le storie di campioni leggendari. Sempre alle 18 nel cortile del palazzo comunale il rettore di Unimc Francesco Adornato ripercorrerà la storia, i versi e le canzoni di Bruno Lauzi con il critico musicale Stefano Bonagura, accompagnati dalle note di Alessandra Rogante (voce), Casta (chitarra) e dalle letture di Piero Piccioni. Alle 18,45 nel cortile di Palazzo Buonaccorsi saranno Boosta, Max Casacci, Ninja e Vicio dei Subsonica in compagnia di John Vignola a raccontare i loro primi 25 anni di storia. Alle 21 in piazza Vittorio Veneto appuntamento con Antonella Ruggiero in concerto, accompagnata da Livio Lamonea (chitarra), Lino Pariota (tastiere), Francesco Puglisi (basso) e Claudio Romano (batteria).

18 GIUGNO – Alle 18,30 nel cortile di Palazzo Conventati gli incontri in programma sono con Sergio Cerruti e Gianmaria Coccoluto, in ricordo del padre Claudio Coccoluto, il grande dj scomparso nel marzo scorso e alle 18,45, nel cortile di Palazzo Buonaccorsi, con l’attrice e conduttrice tv Maurisa Laurito.

19 GIUGNO – Alle 12 al Giro Lab di piazza Mazzini parola ai vincitori di Musicultura 2021 in lizza per il Premio Banca Macerata di 20 mila euro: progetti e speranze dei quattro vincitori del concorso con Marcella Sullo, Duccio Pasqua, John Vignola di Rai Radio 1. Alle 18,30 nel cortile di Palazzo Conventati “L’Inno svelato”, chiacchierata briosa su “Il Canto degli Italiani” di Michele D’Andrea e alle 18,45 nel cortile di Palazzo Buonaccorsi appuntamento con Irene Grandi, “A tu per tu” con John Vignola. L’ingresso agli appuntamenti della Controra sarà gratuito. È obbligatoria la prenotazione solo per gli eventi in piazza Vittorio Veneto, su www.musicultura.it . Il programma completo della Controra 2021 e disponibile su www.musicultura.it; per informazioni 071.7574320.

© RIPRODUZIONE RISERVATA