“Lo stato generale

della pesca nell’Adriatico”:

incontro con il ministro Patuanelli

ONLINE - Le associazioni e le imprese dei pescatori delle Marche e di tutta la costa si incontreranno domani alle 9, evento promosso dalla facilitatrice regionale Mirella Emiliozzi (M5S). Interverrà anche il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali

3 Giugno 2021 - Ore 18:52 - caricamento letture

Le associazioni e le imprese dei pescatori delle Marche e di tutto l’Adriatico si incontreranno venerdì 4 giugno alle 9, in un evento online dal titolo “Lo Stato Generale della pesca nell’Adriatico”. Tra gli altri, interverranno il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali Stefano Patuanelli, il già sottosegretario di Stato per le Politiche agricole, alimentari e forestali Giuseppe L’Abbate e il dottor Giovanni D’Onofrio, dirigente della Pemac III. Lo annuncia la facilitatrice regionale delle Marche Mirella Emiliozzi, del Movimento 5 Stelle. «Ho voluto organizzare questo secondo incontro fra le istituzioni e gli operatori della pesca in quanto le istanze dei lavoratori devono continuare ad avere una voce forte e concreta. L’ascolto diretto dei pescatori è un passo fondamentale e l’unica maniera per restare davvero al fianco dei cittadini, attraverso un dialogo sempre aperto e continuativo – conclude Mirella Emiliozzi -. Quest’incontro insieme al ministro Stefano Patuanelli, Giuseppe L’Abbate e Giovanni D’Onofrio ha proprio questo obiettivo: affrontare concretamente le problematiche dei nostri pescatori a partire dalle parole dei lavoratori».

© RIPRODUZIONE RISERVATA