MOSTRA - La rassegna fotografica itinerante è promossa da Copagri Marche. Appuntamento alla Mole Vanvitelliana dal 27 maggio al 2 giugno

25 Maggio 2021 - Ore 14:11 - caricamento letture

«Raccontare le Marche attraverso i protagonisti dell’agricoltura è solo uno dei tanti obiettivi del progetto ‘RacContadino’, nell’ambito del quale è stata allestita una mostra fotografica itinerante utilizzando gli spazi delle pubbliche affissioni, che in questo periodo a causa della pandemia sono quasi sempre desolatamente vuoti». Lo sottolinea la Copagri Marche, che ha ideato e promosso l’iniziativa, in collaborazione con Cia Pesaro-Urbino, Marca di Ancona Cia e Cia Service Group, realizzata con il patrocinio del Comune di Ancona e grazie al cofinanziamento della Camera di Commercio delle Marche.

«Oltre a ridare colore agli spazi pubblicitari dei centri storici, vogliamo invitare i cittadini a riscoprire le numerose bellezze delle Marche, che non a caso è la regione delle mille agricolture, andando al contempo a dare risalto al fondamentale ruolo svolto dagli agricoltori quali custodi e veri e propri alfieri del territorio» spiega il presidente della Copagri Marche, Giovanni Bernardini.

«Gli scatti, che saranno in mostra da giovedì 27 maggio nella splendida cornice della Mole Vanvitelliana di Ancona, mostrano i volti, e al contempo le storie, dei produttori agricoli della Regione, ritratti nei luoghi simbolo della cultura, della storia e del paesaggio delle cinque province delle Marche; in questo modo, vogliamo testimoniare simbolicamente, grazie a fotografie che riteniamo altamente evocative, quanto gli agricoltori siano architetti del paesaggio e promotori del turismo, grazie al loro lavoro quotidiano e ai loro prodotti enogastronomici, vero biglietto da visita del Made in Marche nel mondo» prosegue Bernardini.

La mostra fotografica sarà visibile gratuitamente dal 27 maggio al 2 giugno, dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 19:30, alla Mole Vanvitelliana di Ancona. A questo primo appuntamento anconetano faranno seguito altre iniziative, nell’ambito delle quali le fotografie saranno esposte in altre province della Regione. Maggiori dettagli sono consultabili sul sito www.raccontadino.it e sulla pagina Facebook “Il RacContadino” o scrivendo a info@ilraccontadino.it.

