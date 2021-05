Grand Tour Musei,

alla scoperta di Treia

EVENTO - Il Comune ha organizzato l’evento “Passeggiando per la città: dall’antica Trea ai giorni nostri”, che si svolgerà venerdì 21 e sabato 22 maggio

Anche quest’anno Treia ha aderito alla XIII edizione del Grand Tour Musei, dal titolo “Il futuro dei musei: rigenerarsi e reinventarsi – Un percorso alla scoperta dei musei e del territorio”. L’iniziativa promossa dalla regione Marche e dalla fondazione Marche Cultura, è in programma dal 18 al 23 maggio. Nell’ambito di tale manifestazione, il Comune ha organizzato l’evento “Passeggiando per la città: dall’antica Trea ai giorni nostri”, che si svolgerà venerdì 21 e sabato 22 maggio e consiste in un tour che attraverserà i luoghi più significativi della storia più antica del territorio comunale: dall’insediamento romano dell’antica Trea, nell’attuale santuario del Santissimo Crocifisso, al Museo Civico Archeologico, passeggiando per vie, vicoli e tratti caratteristici del borgo, alla scoperta delle radici della città.

L’iniziativa della regione Marche e, nello specifico, l’evento organizzato dal Comune hanno l’obiettivo di promuovere gli istituti museali, rigenerando e reinventando le collezioni museali alla luce del loro stretto legame con il contesto territoriale di riferimento. I tour si svolgeranno su prenotazione, così da garantire il rispetto della normativa anti contagio e il divieto di assembramento. Chiunque vorrà, dunque, dovrà prenotare il tour alla scoperta del borgo e delle sue origini contattando il numero 0733/218711 (dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13) e la mail michela.pagnanini@comune.treia.mc.it.

