Riecco i tornei Cleti e Velox

CALCIO GIOVANILE - La Maceratese annuncia l'organizzazione degli eventi che l'anno scorso erano saltati per la pandemia: «l’intenzione è di farli disputare da fine maggio a fine giugno al Della Vittoria e nell’impianto di Villa Potenza. Il 22 maggio scadrà il termine per presentare la domanda di iscrizione»

12 Maggio 2021 - Ore 18:40 - caricamento letture

Dopo un anno di stop, tornano gli appuntamenti estivi del calcio giovanile con i tornei Cleti e Velox. Lo annuncia direttamente l’organizzatrice degli eventi, la Maceratese, che è «lieta di comunicare che, a seguito della cancellazione forzata dell’edizione 2020 a causa del lockdown dovuto alla pandemia, verranno riorganizzati il Cleti ed il Velox, da decenni vetrine per i migliori talenti». Il Cleti, riservato alla categoria degli Esordienti, arriva al 35esimo atto, mentre il Velox al 43esimo per gli Under 17 e al 32esimo per gli Under 15. «Non ci si sperava più considerato il perdurare delle restrizioni e l’annullamento dei campionati giovanili d’età maggiore, invece la Maceratese ha avuto l’ok da parte del Comitato regionale della Figc e si è immediatamente attivata – si legge nella nota della società biancorossa -. La voglia di rimettere in moto i due tornei è tantissima, semmai quello che manca è il tempo a disposizione. L’intenzione è di far disputare Cleti e Velox da fine maggio a fine giugno allo stadio della Vittoria di Macerata e nell’impianto di Villa Potenza. Pertanto, la Maceratese ha stabilito nel 22 maggio la scadenza per presentare la domanda di iscrizione».

«Inviteremo società della provincia e non – afferma il responsabile Marcello Temperi -, sicuramente chi aveva vinto le ultime edizioni del 2019. Per il Cleti, invece, dovremo rinunciare ai club dell’Abruzzo. È una gran soddisfazione poter allestire le manifestazioni, un segnale di ritorno alla normalità. Naturalmente ci atterremo scrupolosamente alle regole dettate dai protocolli sanitari. Vedremo se lunedì il coprifuoco verrà posticipato, così da far disputare anche gare serali. Certo, in passato ci muovevamo molto prima, già a gennaio inviavo le lettere e a marzo scadevano le iscrizioni, stavolta non ho tutto questo tempo e saranno tornei in formato ridotto. Ma solo l’idea di ripristinarli dopo la sospensione della scorsa primavera è una cosa bellissima». Per informazioni contattare Marcello Temperi al 348 0903972, telefonare in sede allo 0733 230600 o inviare una mail a info@ssmaceratese1922.it.

