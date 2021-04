Diritti di minori e famiglia:

MACERATA - Domani partirà il corso di perfezionamento organizzato dalla Università Politecnica delle Marche. Presenti i professori Enrico Antonio Emiliozzi e Tiziana Montecchiari del dipartimento di Giurisprudenza

29 Aprile 2021 - Ore 14:13 - caricamento letture

Due docenti del dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Macerata, Enrico Antonio Emiliozzi e Tiziana Montecchiari, nel comitato scientifico del corso di perfezionamento in “Diritti dei minori, tutela della famiglia e sicurezza sociale” organizzato dalla Università Politecnica delle Marche, che partirà domani 30 aprile con la partecipazione della ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti. La prima lezione è fissata alle 14,30. All’inaugurazione ci saranno anche il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli, il garante regionale dei Diritti per l’infanzia Giancarlo Giulianelli, il presidente della Camera minorile Andrea Nobili, nonché i presidenti degli ordini professionali degli avvocati, psicologi e consulenti del lavoro. Si tratta di un corso che ha già ottenuto il riconoscimento da parte di numerosi ordini professionali, il cui comitato scientifico è composto da rappresentanti del mondo accademico, della magistratura e dell’avvocatura. Ne fanno parte del anche i professori Unimc Enrico Antonio Emiliozzi e Tiziana Montecchiari (del dipartimento di Giurisprudenza), che terranno lezioni inerenti le tematiche del diritto di famiglia e minorile.

