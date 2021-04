Alla Pars 320 termos,

il dono di Seriprince

e Rinaldelli Immobiliare

CORRIDONIA - Il materiale è destinato ai ragazzi e alle ragazze delle comunità di recupero. Francesco Animento, amministratore dell'azienda di Corridonia: «La motivazione che ci ha spinto? Il desiderio di aiutare il prossimo»

Una donazione green ai giovani ospiti della Pars onlus. La cooperativa sociale Pars ringrazia Rinaldelli Immobiliare di Civitanova Marche e Seriprince di Corridonia per aver regalato 320 termos ai ragazzi e ragazze delle comunità terapeutiche e educative. «Siamo fornitori da tantissimo tempo e c’è una grande collaborazione con Pars, nel momento in cui ci hanno chiesto di dare un aiuto, abbiamo teso la nostra mano volentieri, insieme a Rinaldelli Immobiliare – spiega Francesco Animento, amministratore di Seriprince – Ci abbiamo messo solo la buona volontà. La motivazione che ci ha spinto? Il desiderio di aiutare il prossimo». «Hanno voluto regalare qualcosa di utile ai nostri giovani ospiti, un gesto di solidarietà sentito – ringraziano i referenti Pars – I termos sono utili ai nostri ragazzi che svolgono giornalmente attività laboratoriali all’esterno, ma anche ai bambini e ai ragazzi delle Comunità educative perché così potranno portare con sé la bevanda calda o fredda a scuola o durante le attività quotidiane di studio e di svago all’aperto». «Sono state regalate borracce termiche anche a noi della Comunità La Ginestra, alle nostre ospiti. Grazie a chi ha donato – commenta l’operatrice Pars Erica Forti della Comunità femminile La Ginestra -. Da noi verranno usate prevalentemente da chi segue il laboratorio formativo all’aperto, l’orto, la vigna, la trasformazione dei frutti. Questo è un beneficio enorme per l’ambiente con l’adozione di buone pratiche in materia di diminuzione del consumo di plastica per la tutela della nostra salute e dell’ambiente».

