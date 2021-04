Il Perugia di Melchiorri

a 90 minuti dalla B,

Matelica battuto 2 a 0

LEGA PRO - Decide la sfida del Curi la doppietta di Minesso, il bomber maceratese entra nel finale. Gli uomini di Colavitto, certi dei playoff, scivolano al nono posto e proveranno a migliorare la posizione in griglia domenica prossima contro l'Imolese, nell'ultimo turno del campionato

25 Aprile 2021 - Ore 22:26 - caricamento letture

di Michele Carbonari

Il Perugia di Federico Melchiorri, entrato nel finale, batte 2 a 0 il Matelica e vede sempre più vicina la Serie B. Nel penultimo turno del girone B di Lega Pro, al Curi sono le motivazioni a fare la differenza. Gli uomini di Colavitto, già sicuri dei playoff, non riescono a reggere la tanta voglia degli umbri di vincere il campionato. Decide il match la doppietta di Minesso, a segno con un gol per tempo. I biancorossi marchigiani costruiscono troppe poche occasioni per impensierire la retroguardia del Grifo e ora scivolano al nono posto in classifica (sempre a 53 punti), subendo il sorpasso della Sambenedettese (a quota 54 insieme al Cesena). Domenica prossima all’Helvia Recina contro l’Imolese, il Matelica proverà a migliorare la graduatoria per giocarsi al meglio gli spareggi per la Serie B.

La cronaca. Il Perugia approccia meglio alla partita e spinge soprattutto sulla destra. Su uno di questi affondi Rosi crossa per Murano che colpisce d’esterno ma non centra lo specchio. Al 18′ si accende Kouan, che squilla da fuori senza impensierire Cardinali (blocca senza problemi). Gli umbri sono più incisivi e al 26′ trovano il vantaggio con Minesso: raccoglie una respinta di testa di Zigrossi e lascia partire un mancino che si infila all’angolino, non lasciando scampo al numero uno marchigiano. L’unico squillo del Matelica arriva addirittura al 40′ ma è insidioso. Volpicelli imbecca Moretti che si inserisce fra le maglie del Grifo e con un pallonetto prova a superare Minelli che si rivela un muro e intercetta il pallone. Il primo tempo termina 1 a 0 per i padroni di casa. Dopo appena un giro di lancette nella ripresa Kouan spaventa la retroguardia del Matelica con un tiro che lambisce l’incrocio dei pali. Il colored del Perugia è scatenato e qualche istante dopo procura il tocco di mano in area di capitan De Santis: dal dischetto Minesso calcia centrale e spiazza Cardinali. È il 2 a 0 degli uomini di Caserta, che non si accontentano. Al 53′ Elia va via sulla destra e serve un preciso assist per Kouan che incorna incredibilmente alto a pochi passi dalla porta. Il Matelica è in difficoltà e lo stesso Elia prova ad assestare il colpo del ko, il destro finisce sull’esterno della rete. Il Matelica ha un sussulto intorno alla mezz’ora, ma Minelli è attento su Di Renzo. È un lampo perché il Perugia torna a farsi pericoloso con Murano, il quale sfiora il tris grazie un bel tiro a giro dal limite. Dopo l’ingresso di Franchi, al posto di uno spento Leonetti, mister Colavitto effettua la solita tripla sostituzione (Fracassini, Bordo e Pizzutelli), ma il tempo a disposizione per recuperare è sempre meno. Quindi è anche il turno di Federico Melchiorri, che subentra nel finale, e ha sui piedi una buona occasione: destro fuori di poco). L’ultimo tentativo della partita è del giovane del Matelica Barbarossa, appena entrato, che si incunea in area locale e spara alto da buona posizione. Finisce 2 a 0 per il Perugia, che vede sempre più vicina la Serie B.

Il tabellino:

MATELICA (4-3-3): Cardinali; Zigrossi (74′ Bordo), De Santis, Magri, Di Renzo; Tofanari (74′ Fracassini), Calcagni (86′ Barbarossa), Balestrero (74′ Pizzutelli); Volpicelli, Moretti, Leonetti (57′ Franchi). A disp.: Martorel, Vitali, Baraboglia, Peroni, Seminara, Alberti, Mbaye. All.: Gianluca Colavitto.

PERUGIA (4-3-1-2): Minelli; Rosi, Negro (42’ p.t. Angella), Monaco, Crialese; Kouan, Vanbaleghem, Sounas (60′ Burrai); Minesso (77′ Falzerano); Elia, Murano (77′ Melchiorri). A disp.: Fulignati, Bocci, Favalli, Sgarbi, Di Noia, Bianchimano, Cancellotti, Vano. All.: Fabio Caserta.

ARBITRO: Longo di Paola.

ASSISTENTI: Micaroni di Chieti e Stringini di Avezzano.

QUARTO UOMO: Ricci di Firenze.

RETI: 27’ e 49′ Minesso

NOTE: partita giocata a porte chiuse. Ammoniti: Negro, Balestrero, Zigrossi, Sounas, Di Renzo. Recupero: 5′ (2′ + 3′)

