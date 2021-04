Padel Team Torresi profeta in patria,

vittoria nel torneo di Macerata

TRIONFO degli atleti della compagine di casa nella manifestazione valida come prova nazionale del circuito Tpra alla quale hanno partecipato moltissime coppie provenienti da tutta la regione

18 Aprile 2021 - Ore 18:30 - caricamento letture

Gli atleti del padel di Macerata si aggiudicano il primo torneo nazionale del circuito Tpra della Federazione Italiana Tennis, al quale hanno partecipato moltissime coppie provenienti da tutta la regione.

Nella struttura di via Dante, in cui era di servizio la Polizia municipale per controllare mascherine e assembramenti, trionfano i tesserati del Team Torresi. Nel maschile gioia per la coppia (48 in totale) Giovanni Marchegiani-Nicola Gigli, che batte in finale i fratelli Mocatelli di Fabriano (7-6 al terzo set). Con lo stesso punteggio Giovanni Marchegiani e Rosio Mancini hanno la meglio di Roberto Domizi e Patrizia Magnate (sempre iscritti al Padel Team Torresi) nel misto, in cui si sono iscritte 16 coppie. Nel femminile esultano la stessa Patrizia Magnante e Maura Carducci, sulle sorelle Giulia e Silvia Torresi (6-1 e 6-3). Presenti alla premiazione l’assessore allo Sport di Macerata Riccardo Sacchi, i consiglieri regionali Renzo Marinelli e Anna Menghi, il presidente del Coni Marche Luna Fabio, il delegato provinciale del Coni Fabio Romagnoli, il consigliere regionale Fit Andrea Pallotto e il delegato regionale Padel Tiziano Lombardi. «Siamo molto felici di questa manifestazione e per i risultati ottenuti – commenta Giovanni Torresi, presidente del Padel Team Torresi -. A metà maggio ci sarà un altro appuntamento, mentre in seguito inizierà il campionato di Serie D, in cui gareggeremo con due squadre. Con l’assessore Sacchi, per l’anno prossimo, stiamo pensando ad un evento nazionale nel nostro circolo in vista di Macerata città europea dello Sport 2022».

