In treno con l’eroina:

arrestato un 34enne

CIVITANOVA - La polizia ha fermato il tunisino Nasreddine Mejri questa mattina. Era appena sceso da un convoglio, con sé aveva una bici

8 Aprile 2021 - Ore 18:16 - caricamento letture

Fermato mentre scende dal treno con la bici, addosso aveva circa 30 grammi di eroina: in manette un 34enne tunisino, Nasreddine Mejri. L’uomo è stato fermato questa mattina alla stazione di Civitanova nel corso di un controllo della polizia (c’erano gli agenti del commissario e della Squadra mobile) per contrastare lo spaccio di droga. Gli agenti hanno notato il 34enne scendere da un treno.

Con sé aveva una bici. L’atteggiamento del 34enne ha insospettito i poliziotti. L’uomo è stato fermato e perquisito. Gli agenti hanno trovato addosso all’uomo diversi involucri contenenti eroina (in tutto circa 30 grammi). L’uomo aveva con sè anche mille euro in banconote da venti, ritenuti provento di spaccio. Il tunisino, che non ha una dimora stabile e che questa mattina è arrivato nelle Marche dall’Abruzzo, è stato arrestato. È probabile che avesse portato con sé la bici per muoversi con la droga evitando i controlli. L’uomo è ora in attesa della convalida dell’arresto.



(Gian. Gin.)

