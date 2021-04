Sport, 950mila euro di contributi:

pubblicato il bando della Regione

FONDI a disposizione per la ripresa delle attività sportive dilettantistiche. Le domande scadranno alle 12 del 7 maggio. Potranno partecipare le società regolarmente iscritte al Coni o al Comitato paralimpico

7 Aprile 2021 - Ore 13:19 - caricamento letture

La Regione Marche ha pubblicato il bando che assegna 950mila euro di contributi a fondo perduto per la ripresa delle attività sportive dilettantistiche post Covid-19. «Quello dello sport è uno dei settori che più hanno sofferto in questa crisi pandemica – ha commentato l’assessore allo Sport Giorgia Latini –. Come regione abbiamo voluto erogare un ristoro economico alle organizzazioni del mondo sportivo marchigiano a fronte della mancata attività. Nello stesso tempo vogliamo sostenere la ripartenza, in considerazione dei costi organizzativi affrontati per il rispetto delle linee guida anti-Covid. Un sostegno concreto con una cifra importante per il mondo dello sport dilettantistico marchigiano, nella speranza che si possa presto tornare a poter praticare attività sportiva». Le domande scadranno alle 12 del 7 maggio. Andranno presentate esclusivamente attraverso la piattaforma informatica regionale SIFORM2 al seguente indirizzo: https://www.regione.marche.it/Contributoripresasport – Misura 11. Beneficiarie sono le società e le associazioni sportive dilettantistiche che hanno subito ricadute negative a seguito dell’emergenza pandemica. Devono risultare regolarmente iscritte al Coni o al Comitato paralimpico. Insieme ai 250mila euro riservati ai gestori delle piscine agonistiche con vasche di almeno 25 metri, il bando fa parte del pacchetto complessivo di 1,2 milioni messo a disposizione dalla giunta regionale.

