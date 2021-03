“Via Lauretana”,

L'ANNUNCIO del sindaco di Tolentino Giuseppe Pezzanesi: «Questo è il primo grande mattone, ma ancora c’è molto da fare. Ad esempio per gli ostelli che devono accogliere i pellegrini»

Approvato il progetto definitivo e il finanziamento parziale dei percorsi della “Via Lauretana”. Nei prossimi mesi, dopo il progetto esecutivo, inizieranno i lavori. Ad annunciarlo è il sindaco di Tolentino Giuseppe Pezzanesi. «Dopo tante fatiche tutte portate avanti con grandi enfasi insieme ad una squadra composta da oltre venti realtà municipali dell’entroterra fino a Loreto, passando per Macerata e Recanati, abbiamo raggiunto un primo obiettivo: il progetto e il finanziamento parziale per la valorizzazione del cammino lauretano che continueremo a portare avanti, attraverso il tavolo di concertazione con la regione Marche e con tutti gli altri partecipanti, tra cui la Conferenza episcopale marchigiana – informa il primo cittadino –. Questo è il primo grande mattone, ma ancora c’è molto da fare. Ad esempio per gli ostelli che devono accogliere i pellegrini e quindi con recuperi strutturali capaci di accogliere e ospitare le persone che transiteranno lungo il cammino. La “Via Lauretana” è una via esperienziale di fede, di cultura, di arte, di storia, a diretto contatto con la natura e con le peculiarità proprie dei territori che si attraversano, senza dimenticare l’enogastronomia e l’artigianato».

I comuni di Loreto (capofila), Serravalle, Muccia, Camerino, Valfornace, Visso, Caldarola, Camporotondo, Cessapalombo, Pieve Torina, Serrapetrona, San Ginesio, Treia, San Severino, Belforte, Tolentino, Appignano, Pollenza, Macerata, Recanati, Sefro, Montecassiano e Montelupone si sono riuniti in Associazione temporanea di scopo (Ats) per la realizzazione del progetto di “Messa in sicurezza, recupero e valorizzazione della Via Lauretana, primo progetto stralcio e secondo progetto stralcio”.

In questi giorni il sindaco Pezzanesi e la Giunta di Tolentino hanno deliberato l’approvazione del progetto definitivo dell’intervento denominato “Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche” – intervento 30.1.2 “Valorizzazione dei Cammini Lauretani nell’area colpita dal sisma” (redatto dall’operatore E.A. Group) e il relativo quadro economico ammontante a complessivi 1,8 milioni di euro finanziato con i fondi Por Fesr 2014/2020 – Asse 8, Azione 30.1 “Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche.” – Intervento 30.1.2 “Valorizzazione dei cammini lauretani nell’area colpita dal sisma” definiti dalle deliberazioni di Giunta regionale.

L’approccio progettuale è stato condotto in maniera partecipativa, consegnando a tutti i comuni dell’Ats una scheda di valutazione e acquisizione dati in base alla quale reperire informazioni e il quadro delle esigenze di ogni comune. Sulla base dei dati raccolti sono state impostate le prime valutazioni progettuali e parallelamente condotta una campagna di sopralluoghi per definire le varie scelte di progetto e suggerire delle ipotesi alternative in alcuni tratti in cui si sono evidenziate delle criticità rispetto all’ipotesi di tracciato fornita dall’Ats che conferma quella prevista dal progetto esecutivo del primo stralcio dei lavori.

La valorizzazione del tracciato della via Lauretana Cinquecentesca coinvolgerà il territorio di tutti i comuni aderenti al presente progetto, privilegiando, peraltro, in funzione della specifica origine e finalità dei fondi, derivanti dalla riprogrammazione delle risorse comunitarie europee a sostegno dei territori colpiti dagli eventi sismici, i territori dei comuni che rientrano nella cosiddetta prima area sismica (comuni di Serravalle, Visso, Muccia, Camerino, Valfornace, Caldarola, Camporotondo, Serrapetrona, Belforte, San Severino, Tolentino, Pollenza, Cessapalombo, San Ginesio, Treia, Appignano, Macerata). La valorizzazione del tracciato dell’Antica via Romano – Lauretana coinvolge invece i comuni di Serravalle, Camerino, San Severino, Treia, Pioraco, Castelraimondo, Serrapetrona.

Il Comune di Tolentino è stato individuato come capofila e coordinatore dell’azione 1 in rappresentanza dei Comuni presenti lungo il percorso. Il tracciato della Via Lauretana (cinquecentesca strada regia postale) individuato nel primo progetto stralcio, viene riconfermato, con l’eccezione di varianti suggerite dai comuni interessati, relative ad aree non nella disponibilità degli stessi e si estende dal comune di Serravalle fino al comune di Macerata (avendo riguardato il primo stralcio i comuni di Loreto, Recanati, Montelupone, Montecassiano).

Il progetto prevede la realizzazione di un itinerario tematico dedicato alla conoscenza dell’antica via Lauretana cinquecentesca che da Serravalle arriva fino a Macerata. L’intervento mira alla valorizzazione, individuazione del tracciato della Via Lauretana sul territorio dei comuni aderenti all’Ats ed il recupero funzionale dello stesso percorso. In particolare viene valorizzato il tracciato già definito nel primo stralcio dei lavori, con piccole varianti di localizzazione del sedime dettate da esigenze segnalate dai comuni interessati (inerenti la proprietà dei suoli), con interventi sia sulle sedi viarie, che sulle opere d’arte, di arredo complementari e segnaletica. Le scelte progettuali sono state dettate dallo studio di fonti documentali, dall’analisi approfondita del progetto primo stralcio e dai risultati di indagini territoriali e sopralluoghi.

