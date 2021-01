CIVITANOVA - Il Comune ha garantito il consueto fondo annuale in misura piena

Fondi per le società sportive, otto le associazioni gestori di impianti che hanno ricevuto il contributo comunale. Il comune di Civitanova ha garantito a ciascun soggetto gestore degli impianti sportivi comunali il consueto contributo annuale in misura piena, senza decurtazioni riferite ai disposti lockdown e conseguente mancato utilizzo. Il relativo onere sostenuto dal Comune, per il complessivo importo di quasi 206mila euro ha così consentito, pure in un periodo connotato dalle criticità la regolare fruibilità da parte della cittadinanza degli impianti. «Tanti gli aiuti che l’amministrazione ha erogato durante l’emergenza, come il contributo extra di 5000 euro per i gestori degli impianti sportivi comunali e il fondo di 100mila euro per tutte le altre società sportive – ha riferito il sindaco Ciarapica -l’incidenza della pandemia da Covid-19 sullo svolgimento delle attività sportive nel Comune di Civitanova Marche è stata enorme, ma ogni società ha ricevuto il costante supporto dell’Amministrazione comunale, che ha tra l’altro messo in campo diverse misure per consentire una gestione senza soluzione di continuità degli impianti cittadini. Il settore sportivo è stato fortemente colpito dalla pandemia – continua il primo cittadino – la giunta ha voluto fornire massima attenzione alle società sportive, che non si sono arrese, pur con tutte le specifiche imposte dalla pandemia in atto. Queste le società sportive: Asd United Civitanova, Asd Vis Civitanova, Ssd arl Virtus basket, Asd Fe.Ba Civitanova, Sacrata Pallavolo, asd Roller Civitanova, Academy civitanovese, circolo Acli Santa Maria Apparente. In concreto, a ciascuno dei soggetti gestori degli impianti è stato erogato un contributo di 5mila euro vale a dire l’importo del canone annuo di gestione per ciascun impianto. Inoltre, l’Amministrazione ha costituito un fondo di 100mila euro da destinare a contributi in favore di società sportive (importo unitario massimo di ciascun contributo di complessivi 1000 euro).