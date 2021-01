Ecoforum Marche,

incontro targato Legambiente

L'APPUNTAMENTO per fare il punto sulla gestione dei rifiuti nelle Marche e tracciare nuovi percorsi verso l’attuazione dell’economia circolare è per domani alle 10 in streaming

11 Gennaio 2021 - Ore 12:08 - caricamento letture

Economia circolare, buone pratiche per la corretta gestione dei rifiuti, fondi del Recovery Plan, innovazione e nuove opportunità di crescita per le Marche. Questi saranno i tanti temi al centro di Ecoforum Marche, l’appuntamento di Legambiente per fare il punto sulla gestione dei rifiuti nelle Marche e tracciare nuovi percorsi verso l’attuazione dell’economia circolare. L’incontro, nel pieno rispetto delle normative contro la diffusione della pandemia, sarà presentato in diretta Facebook sulla pagina di Legambiente Marche, la pagina Youtube di Legambiente Marche e in tv sul canale 12, domani dalle 10. La mattinata sarà introdotta da Francesca Pulcini, presidente di Legambiente Marche a cui seguiranno i saluti istituzionali dell’assessore all’Ambiente della Regione Marche Stefano Aguzzi. Seguiranno due tavole approfondimenti che saranno moderate da Enrico Fontana, segreteria nazionale Legambiente. Il primo confronto dal titolo “Economia circolare pilastro della ripartenza: dall’emergenza Covid-19 al NexGeneration Eu” parteciperanno: Giuseppe Giampaoli, direttore Cosmari; Giancarlo Marchetti, direttore generale Arpam; Valeria Mancinelli, presidente Anci Marche; Roberto Ascani, segretario generale Fit Cisl Marche; Gian Mario Malagoli, responsabile impianto Aimag sito di Finale Emilia; Stefano Ciafani, presidenza nazionale Legambiente. Seguirà la presentazione del dossier Ecoforum 2020 a cura di Mariagiulia Lucchetti dell’ufficio scientifico di Legambiente Marche. Al secondo approfondimento “L’economia circolare e civile per rilanciare le aree interne” porteranno il loro contributo Massimiliano Bianchini, Progetto Riesco Marche; Lorenzo Barucca, Responsabile nazionale Legambiente economia civile; Kessili De Berardinis, Responsabile progetto Ecco Legambiente Marche; Carlo Santulli, Università di Camerino; Daniele Boccetti, Segretario Generale Fillea Marche. Nella terza parte della mattinata, a cura di Marco Ciarulli, Direttore Legambiente Marche e Laura Brambilla, responsabile Comuni Ricicloni Legambiente, saranno raccontate le buone pratiche dei Comuni Rifiuti Free delle Marche con ospiti gli amministratori locali. Concluderà la mattinata Giorgio Zampetti, Direttore Generale Legambiente.

