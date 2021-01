POTENZA PICENA - I dem puntano il dito contro l'amministrazione per quelle che vengono considerate promesse mancate: dai lavori sulle strade ai parcheggi a pagamento

«Che la giunta Tartabini ami fare annunci che poi rimangono puntualmente lettera morta è oramai cosa nota a tutti. Perché pubblicizzare progetti destinati a non vedere la luce o indicare date e cronoprogrammi immancabilmente disattesi se non per ragioni puramente propagandistiche?». E’ l’attacco sferrato dal Pd locale all’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Noemi Tartabini. I dem puntano il dito su quelle che considerano promesse mancate della giunta. «Nell’agosto 2020 – continuano i dem – la giunta annunciava su Facebook l’avvio dei lavori per il “nuovo manto stradale di via Emilia, di via Piacenza e P.le Santa Croce”. I cittadini stanno ancora aspettando. Nel Consiglio comunale del 4 giugno 2020 il vicesindaco e assessore all’Ambiente Casciotti annunciava entro l’estate l’intervento presso l’isola ecologica di Potenza Picena per ripristinare definitivamente l’infrastruttura per il conferimento del verde. Ad oggi nulla è stato fatto. Il giorno prima, 03 giugno 2020, sul sito internet del Comune veniva pubblicato l’avviso per acquisire manifestazioni di interesse alla realizzazione e stampa di una nuova guida turistica cartacea che doveva esser pronta per il 06 luglio 2020. Avete visto qualcosa? E che dire dalla strada di collegamento di Ecocittà? Per non parlare della variante del Parco dei Laghetti, un semplice auspicio che dura da due anni senza che un solo paso amministrativo sia stato compiuto. Non dimentichiamo infine la kafkiana situazione di vicolo Scipioni, destinata a battere tutti i record di inerzia e inefficienza. All’elenco si è aggiunto recentemente anche l’annuncio dell’assessore ai Lavori pubblici Isidori, puntualmente disatteso, della realizzazione del tratto della ciclovia su viale Piemonte, tra le scuole, che sarebbe dovuto essere completato nel periodo di chiusura delle vacanze natalizie “grazie a una preventiva concertazione” che evidentemente è rimasta nel libro dei sogni». L’ultima promessa mancata secondo il Pd riguarda la gestione dei parcheggi a pagamento. «L’11 aprile 2020 l’assessore al Bilancio e Partecipate Mazzoni – sottolineano i dem- annunciava “Per inizio giugno l’appalto non sarà più in capo a una ditta esterna ma all’Azienda servizi Potenza Picena che gestisce le due farmacie”. Poi giugno divenne fine anno. Morale? Oggi il servizio delle soste a pagamento è sospeso dal 01 gennaio in attesa di decisioni della giunta. Quanto ancora si protrarrà nel tempo questa sospensione e chi si farà carico dei mancati introiti? Speriamo almeno che questo periodo serva a rivedere la scelta di affidare il servizio all’Azienda delle Farmacie. Non ha senso, specie in un momento come questo, impegnare l’Azienda comunale in attività diverse ed estranee da quella principale ed istituzionale facendo così un favore alle concorrenti private ed impoverendo un prezioso patrimonio pubblico. Perché non pensare invece per la gestione dei parcheggi a pagamento di coinvolgere le Pro loco locali valutando un loro impegno? Del resto quella porto potentina ha già la gestione delle pubbliche affissioni per conto dell’Ica e quella dell’area camper in Piazza del Mercato. Chissà che una volta tanto la Giunta non faccia una scelta di buon senso e la porti anche a termine».