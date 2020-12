Carabinieri e Forestali insieme,

aperti gli uffici a Sarnano

TRASLOCO completato nella sede di viale della Rimembranza per i militari, che hanno lasciato i moduli abitativi provvisori in attesa della ricostruzione della caserma di via Santa Rita

22 Dicembre 2020 - Ore 16:24 - caricamento letture

I carabinieri di Sarnano hanno aperto al pubblico questa mattina alle 11 (consueto orario di apertura per il martedì) gli uffici di viale della Rimembranza, nella palazzina condivisa con la Forestale dove si sono appena trasferiti. Per l’occasione, essendo la prima caserma delle Marche ad aver lasciato i moduli abitativi provvisori per tornare ad una forma di “normalità” dopo il sisma del 2016, i sindaci di Sarnano, Luca Piergentili, e di Gualdo (giurisdizione della Stazione), Giovanni Zavaglini, hanno voluto essere presenti al momento, da loro stessi definito “storico”. Insieme al comandante della stazione, i sindaci hanno simbolicamente scoperto la targa riportante la scritta della Stazione Carabinieri. Il presidio dell’Arma Territoriale e Forestale è oggi unito in un’unica struttura, nell’attesa che venga abbattuta e ricostruita la vecchia sede della stazione carabinieri di via Santa Rita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA