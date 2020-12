SANITA' - L'assessore Sartori: «Per fare le visite i genitori dovranno portare i loro figli a Pieve Torina, Matelica o Visso»

Genitori preoccupati a Camerino, la nuova pediatra appena nominata dall’Asur non farà ambulatorio nella città ducale. Resta operativo quello di un’altra pediatra, che però ha già raggiunto il numero massimo di piccoli pazienti da assistere. «Una situazione inaccettabile, per vedere il pediatra i genitori dovranno portare i loro figli a Pieve Torina, Matelica o Visso. Non possiamo accettare questa decisione», ha commentato l’assessore comunale Giovanna Sartori, neo mamma per la seconda volta da pochissimo tempo. E’ scaduta lo scorso otto dicembre la convenzione Asur con Alessandra Di Stasio, che aveva preso il posto del pediatra Salvatore Stasolla, il dottor Sorriso che ha assistito tanti bambini nei mesi difficili del sisma, poi tornato un anno fa nella sua Puglia, dalla sua famiglia. La dottoressa Di Stasio era presente a Camerino in ambulatorio, due volte a settimana. Con una procedura pubblica è stata individuata la nuov pediatra, la dottoressa Cristina Salvatori e l’Asur ha comunicato alle famiglie i nuovi orari dell’ambulatorio della pediatra: il lunedì mattina dalle 10 alle 13 a Pieve Torina e dalle 16 alle 18 a Matelica, il martedì dalle 9 alle 11 a Visso e dalle 11.30 alle 13.30 a Pieve Torina, il mercoledì dalle 10 alle 12 a Matelica, il giovedì dalle 16 alle 18 a Pieve Torina, il venerdì dalle 15 alle 17 a Matelica.

(M. Or.)