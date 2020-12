SOMMA ALGEBRICA - In vista del ritorno agli allenamenti di gruppo, fissato (pandemia permettendo) per il 14 gennaio, la società potrebbe utilizzare la finestra di mercato per sostituire i due sudamericani

di Enrico Maria Scattolini

DEVE ESSERE DI NUOVO RIASSETTATA (-) la contabilità del campionato di Promozione.

IL SUO INIZIO è stato infatti posticipato dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Marchigiano Dilettanti.

IL VIA non più a metà gennaio 2021,come previsto in un primo momento, ma esattamente un mese più tardi.

FRA IL 13 e 14 febbraio.

PROBABILMENTE con un’appendice a luglio.

DECISIONE ovviamente condizionata dall’andamento della pandemia e, di riflesso, da eventuali, relativi provvedimenti governativi.

STAVOLTA mi è piaciuta la chiarezza (+) del presidente Cellini. Esplicito nel dichiarare che:

«Nulla sarà deciso a tavolino»;

«I risultati debbono arrivare dal campo»;

«La stagione deve essere quindi portata a termine».

QUESTO AL FINE DI EVITARE le polemiche (-) del recente passato.

E’ EVIDENTE però che la volontà umana troverà il suo limite nell’evoluzione/involuzione del futuro.

NEL SENSO che un altro stop imposto dagli eventi potrebbe chiudere definitivamente l’….avventura calcistica, iniziata a fine ottobre, di questo disgraziato anno bisestile 2020.

“ANNO BISESTO ANNO FUNESTO”, è un antico detto popolare, di origine romana, ritornato purtroppo d’attualità nei tempi che stiamo attraversando.

CHE ATTUALMENTE, al massimo(-), consentono ai giocatori allenamenti collettivi ma senza contatti fisici e doccia di gruppo.

ADDESTRAMENTO però seguito solo da poche squadre.

A PROPOSITO INFORMA NOCERA: «La Maceratese sta proseguendo con i programmi personalizzati decisi dal preparatore atletico per ciascun calciatore. Io mantengo stretti contatti con i biancorossi»

«Stanno tutti bene?»

«Sì, salvo Carrion che ha fastidi fisici».

IL GRUPPO SI RICOMPATTERA’ subito dopo Natale. Per organizzarsi in vista del training collegiale (+++) autorizzato dall’attuale normativa soltanto dal 14 gennaio prossimo.

IN ATTESA DEL CONSEGUENTE PAGAMENTO DEGLI STIPENDI che dovrebbe riprendere da quella data (+), in questo mese è previsto un ulteriore ristoro di circa 800 euro per i giocatori che non lavorano. Al pari di quanto accaduto a novembre.

LA MACERATESE (+) ha regolarmente pagato i rimborsi spese mensili a tutto l’ottobre scorso.

NEL FRATTEMPO è ripartito il mercato. Che dovrebbe restare aperto sino al 26 febbraio; salvo proroghe.

INTERESSA IN PARTICOLARE LA RATA (+) che ha due problemi da risolvere: uno certo, l’altro probabile.

IL PRIMO RIGUARDA MIRAMONTES, ritornato in Argentina per una sistemazione lavorativa a a casa sua (+). Auguri!

L’ALTRO è invece si riferisce a Carrion.

DICE NOCERA: «Ha problemi ad una caviglia (-), in corso di accertamento».

IL MISTER si ferma qui.

LASCIA PERO’ INTUIRE che non si tratta di poca cosa (-).

PER CUI non è esclusa la sua forzata sostituzione.

CHIEDO A NOCERA: «Non state pensando anche a qualche altro ritocco dopo le risultanze dei test estivi e del primo incontro di campionato (sconfitta a Castelfidardo)?»

NON OTTENGO RISPOSTA, ma solo un ciao, accompagnato da un comprensibile (+) «arrivederci a presto».