L'ASSOCIAZIONE affronterà il tema dell'e-commerce insieme a Unicam, Unimc e Univpm, ai comuni di Macerata, Appignano, Montegranaro e Monterubbiano, all'Area vasta 3. Protagonisti Raffaele Daniele, Cristiana Tullio, Alessandra Pierini e Alessandra Fiovaranti

L’associazione Red – Rete educazione digitale affronterà il tema degli acquisti on line, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, docenti universitari, managing director di aziende di promozione e-commerce di prodotti anche del territorio. Infatti, il tutto avverrà insieme alle Università di Ancona, Camerino e Macerata, ai comuni di Macerata, Appignano, Montegranaro e Monterubbiano, all’Asur Area vasta 3 e a numerose associazioni promotori dell’edizione di “Villaggio digitale online”. L’evento “Guida agli acquisti online”, in programma la prossima settimana, rappresenterà un momento di confronto e discussione sulle problematiche relative gli acquisti e le vendite online, approfondendo i rischi e i pericoli, indicando quali sono le regole per non cadere nei frequenti raggiri, anche in prossimità delle feste natalizie e di fine anno. Ci sarà anche spazio per evidenziare le opportunità che hanno i produttori ed esercenti locali per vendere i propri prodotti o servizi, come pure promuoverli. Dal 7 all’ 11 dicembre si susseguiranno le “pillole”, dal titolo “L’affare: occasione o trappola?”, realizzate da diversi professionisti, diffuse ogni giorno alle 14 e alle 20 sui canali social (Facebook, Instagram e Youtube) del Villaggio digitale, di Red e dei promotori.

Il 10 dicembre alle 21 diretta Facebook e Youtube sulla “guida agli acquisti” con protagonisti Raffaele Daniele (presidente di Red), Cristiana Tullio (vice presidente Federconsumatori Marche), Alessandra Fioravanti (responsabile territoriale Macerata dell’Adiconsum Marche) e Alessandra Pierini (giornalista di Cronache Maceratesi) come moderatrice. Ci saranno ulteriori appuntamenti, con interviste ad operatori del territorio sul marketing ed e-commerce, come altra forma possibile di sviluppo economico delle aziende locali. Il presidente di Red Raffaele Daniele, che ha curato la direzione artistica insieme a Massimiliano Cascata, esprime il pensiero dei promotori: «Il villaggio digitale non poteva mancare questo appuntamento, affrontando il tema degli acquisti, in questo difficile momento che stiamo attraversando, cercando di evitare ulteriori danni economici ai consumatori già fortemente provati dalla crisi e provando ad aiutare le aziende del territorio a trovare nuove soluzioni, come la rete, per promuovere i propri servizi e prodotti».